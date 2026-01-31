A- A+

Sport x Santa Clássico das Multidões: Polícia Militar detém 68 integrantes de organizadas antes do jogo Sport e Santa Cruz se enfrentam pelo Campeonato Pernambucano, às 16h30, na Ilha do Retiro

Sport e Santa Cruz se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano, às 16h30, na Ilha do Retiro. Mas, antes mesmo de os jogadores entrarem em campo no Clássico das Multidões, a Polícia Militar iniciou a operação para o jogo nas primeiras horas deste sábado (31), e 68 integrantes de torcidas organizadas foram detidos.

Segundo a PM, o policiamento foi reforçado nos Terminais Integrados, nos principais corredores e nas rotas utilizadas para o deslocamento dos torcedores. A operação mobilizou unidades da Diretoria Integrada Especializada (DIRESP), como Radiopatrulha, CIPMotos, BPTran, BPA e BPGD.

Entre os 68 detidos, 67 integrantes das organizadas portavam rojões e barrotes de madeira, frequentemente usados em confrontos entre torcidas rivais. Um torcedor da Cobra Coral foi detido sob a acusação de monitorar a torcida do Leão para planejar possíveis ataques.

A estratégia preventiva foi planejada pelos setores de inteligência e supervisionada pelo Centro Integrado de Controle Estadual (CICCE). As forças da Secretaria de Defesa Social também estão monitorando, em tempo real, a movimentação das torcidas de ambos os times.

O diretor-adjunto de Planejamento Operacional da PM, o coronel Hélio Ribeiro deu mais detalhes sobre as prisões deste sábado. Segundo ele, o deslocamento dos membros das organizadas foi monitorado por drones e helicópteros da corporação.

"A polícia desencadeou uma grande operação para o clássico. Cerca de 1 mil policiais foram lançados com o objetivo de fazer um trabalho preventivo, evitando transtornos entre torcidas organizadas. A operação resultou em algumas detenções, teve prisão em flagrante, uma grande quantidade de materiais foram apreendidos", detalhou, acrescentando que os detidos foram encaminhados a delegacias de plantão.

Confronto no Clássico das Emoções

No último domingo (25), Santa Cruz e Náutico entraram em campo também pelo Campeonato Pernambucano, na Arena de Pernambuco. Horas antes do confronto, que terminou com goleada do Náutico sobre o Santa Cruz por 4 a 0, torcedores das organizadas da Cobra Coral e do Sport protagonizaram mais um episódio de violência no Terminal Integrado do Barro, na Zona Oeste do Recife.

No mesmo dia, quatro envolvidos foram identificados e presos pela Polícia Militar. Eles passaram por audiência de custódia na segunda-feira (26) e foram liberados provisoriamente. Os suspeitos podem responder pelos crimes de provocação de tumulto, associação criminosa, lesão corporal e dano ao patrimônio.

Um ano da guerra entre torcidas

Em 1º de fevereiro de 2025, as torcidas organizadas do Santa Cruz e do Sport se enfrentaram e foram responsáveis por cenas lamentáveis antes da partida entre os times pernambucanos.

Veja também