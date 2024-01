Clássico das Multidões dos tabus: Sport nunca venceu na Arena e Santa tem três anos de jejum

A- A+

Ainda está no primeiro mês do ano e o futebol pernambucano já terá um grande jogo. Sport e Santa Cruz realizam o primeiro Clássico das Multidões de 2024 neste sábado (20), às 16h30, na Arena de Pernambuco, com presença das duas torcidas. Os dois times, além de toda a rivalidade, carregam tabus para superar no duelo válido pela terceira rodada do Estadual. Confira:

Com a Ilha do Retiro em reforma, o Sport está mandando seus jogos na Arena de Pernambuco no início de ano. O estádio não traz boas lembranças para o Rubro-Negro nos clássicos contra o Santa Cruz. Foram três jogos com dois empates e uma vitória Tricolor.

Ano passado, o Sport foi mandante no duelo pela Copa do Nordeste e a partida terminou em 0 a 0. Os outros dois jogos foram pela Sul-Americana de 2016. O primeiro também foi um empate sem gols e, na volta, o Santa Cruz venceu por 1 a 0 e se classificou na competição internacional.

Jejum tricolor

A última vitória do Santa Cruz num Clássico das Multidões aconteceu pelo Pernambucano de 2020. O confronto foi realizado na Ilha do Retiro- vazia em decorrência da pandemia de Covid-19-, e terminou 2 a 1 para os visitantes. O resultado levou o Sport para disputar o quadrangular do rebaixamento do Estadual.

A coincidência para os tricolores é que o técnico daquela partida era Itamar Schülle- assim como em 2024. O lateral-direito Toty também é um remanescente do cofronto de 2020.

Desde 2020, Sport e Santa Cruz se enfrentaram cinco vezes nos últimos anos por Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste. São duas vitórias rubro-negras e três empates.

Como chegam as equipes

O Sport chega para o Clássico das Multidões deste sábado (20) com o objetivo de superar a goleada por 4 a 2 para o Retrô na última rodada. Já o Santa Cruz- apesar da eliminação na Pré-Copa do Nordeste- vem embalado de duas vitórias consecutivas no Estadual.

Clássicos das Multidões disputadas na Arena:

Santa Cruz 0 x 0 Sport (Sul-Americana 2016)

Sport 0 x 1 Santa Cruz (Sul-Americana 2016)

Sport 0x0 Santa Cruz (Copa do Nordeste 2023)

Últimos confrontos entre Sport x Santa Cruz:

Sport 1 x 2 Santa Cruz (Pernambucano 2020) *

Santa Cruz 1 x 1 Sport (Pernambucano 2021)

Santa Cruz 1 x 2 Sport (Nordestão 2021)

Sport 2 x 2 Santa Cruz (Pernambucano 2022)

Sport 2 x 0 Santa Cruz (Pernambucano 2023)

Sport 0 x 0 Santa Cruz (Nordestão 2023)

*Última vitória do Santa Cruz

