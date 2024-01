A- A+

Ingressos Clássico das Multidões: venda de ingressos para torcida do Santa Cruz é liberada Os tricolores podem comprar apenas de forma online; os valores são de R$ 60/ R$ 30 (meia)

Antes prevista para iniciar apenas no dia do jogo, a venda de ingressos destinada à torcida do Santa Cruz para o Clássico das Multidões começou nesta sexta-feira (19). Os torcedores só terão a possibilidade de comprar de forma online.

️ Ingressos disponíveis para a torcida mais apaixonada do Brasil! A torcida mais presente do estado agora pode garantir o ingresso para o clássico das multidões de amanhã (20), às 16h30, na Arena de Pernambuco. ️



A torcida do Santa Cruz deve comprar através do site oficial do Sport. Os valores são R$ 60/ R$ 30 (meia) para o setor Norte Superior.

O primeiro clássico do ano entre Sport e Santa Cruz será disputado neste sábado (20), a partir das 16h30, na Arena de Pernambuco. Os torcedores de ambos os times podem utilizar um esquema especial de mobilidade para acompanhar a partida.

A venda para a torcida do Sport teve início desde a última terça-feira (16). Os rubro-negros podem comprar de forma online ou através da venda física na Ilha do Retiro nesta sexta (19), das 9h às 17h, e no sábado (20), das 9h às 13h, mediante disponibilidade.

