Antes do Clássico das Multidões, OAB e FPF fazem audiência pública para debater violência no futebol

A violência no futebol será tema de uma reunião entre a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE), nesta terça-feira (11), às 15h. A audiência pública será realizada na Plenária da OAB-PE, no bairro de Santo Antônio, Centro do Recife.



O momento acontece antes de mais um Clássico das Multidões, entre Santa Cruz e Sport, que recentemente tiveram uniformizadas envolvidas em confrontos nas ruas do Grande Recife. O jogo da vez será neste sábado (15), no Arruda, com torcida única tricolor.

O objetivo da audiência é debater sobre o tema e buscar soluções viáveis para coibir a violência relacionada ao futebol em Pernambuco. O momento deve reunir autoridades civis e militares; integrantes dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário; além de representantes dos principais clubes de futebol do Estado; e a sociedade em geral.

“Ficamos felizes em abrir a nossa Casa da Cidadania para discutir uma temática tão importante e necessária. Entendemos a necessidade de construir soluções para essa problemática que acaba prejudicando o esporte tão amado como o futebol”, enfatizou a presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella.

Violência no futebol em Pernambuco

O momento chega como uma resposta ao grande histórico de violência no futebol no Estado. No último confronto de uniformizadas de Santa Cruz e Sport, na primeira fase do Campeonato Pernambucano deste ano, 12 pessoas ficaram feridas, sem registro de morte.

No mesmo dia, como punição, o Governo de Pernambuco determinou que os cinco jogos seguintes de Sport e Santa Cruz deveriam acontecer sem torcida. Posteriormente, os clubes conseguiram reverter a determinação judicialmente.



O caso, no entanto, segue impactando o campeonato. Após determinação da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), todos os clássicos entre Sport, Santa Cruz, Náutico e Retrô acontecem agora com torcida única do mandante presente no estádio. Foi isso que aconteceu na vitória do Rubro-negro sobre o Tricolor, no último sábado (8), por 2 a 0, na Ilha do Retiro. O mesmo vale para o próximo Clássico das Multidões, no próximo sábado (15), no Arruda, pela volta das semifinais.

