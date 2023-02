Clássico dos Clássicos fica marcado por polêmicas com arbitragem: "Faltou experiência"

A- A+

O primeiro Clássico dos Clássicos da temporada teve de tudo. Além do empate em 2x2, o confronto entre alvirrubros e rubro-negros ficou marcado pelas confusões em campo e nas arquibancadas, provocações e, é claro, polêmicas com a arbitragem. Este último itém, inclusive, foi tema durante as coletivas concedidas pelos treinadores de Náutico e Sport depois da partida válida pela 9ª rodada do Pernambucano, nos Aflitos. Cada um ao seu modo, Enderson Moreira e Dado Cavalcanti concordaram que o duelo pedia uma arbitragem com mais 'pulso'.

"Faltou experiência. Ele foi muito imaturo. Tiveram situações que os jogadores do Náutico chegaram firme por trás, ainda no primeiro tempo, e não houve punição. O jogo ficou muito pegado, violento e se tornou um jogo que não gostamos. No lance do gol de empate do Náutico, o jogador deles entra com o pé mais alto, acertando o Labandeira, lance claro de falta. Acho que é um erro grave da arbitragem", falou o treinador do Sport.

Ao todo, sete membros de Náutico e Sport foram punidos durante a partida. Entre eles, o técnico Dado Cavalcanti, que acabou entrando na 'pilha' do que vinha acontecendo dentro das quatro linhas. O treinador reconheceu que foi justo o cartão recebido após empurrar um jogador do Sport. Contudo, confirmou ter alertado o quarto árbitro, Michelangelo Almeida, sobre a postura de alguns atletas rubro-negros em certos momentos do clássico.

"Na primeira falta do jogo, na primeira bola, uma disputa, falta normal. Próximo ao banco do Sport, ao Enderson, o banco todo deles se levanta e vai a beira do campo. Eu alerto o Michelangelo, olhei, falei: se deixar, os caras vão apitar o jogo", detalhou.

"No segundo momento, houve uma falta cometida do Anílson. Ele tentou proteger a bola, acho que foi falta, pegou o Jorginho. Mas o banco do Sport, mais uma vez, chegou e começou a interferir diretamente em todos os aspectos de animosidade do jogo. Acho que o Woshington foi um pouco passivo, o Michelangelo também não conseguiu", completou o comandante alvirrubro.

O placar marcava 1x0 para o Sport quando Dado recebeu o cartão amarelo. Na ocasião, o volante Pedro Martins chutou a bola em direção à torcida alvirrubra que estava presente nas sociais, iniciando a confusão. "Quando olhei para o lado, o banco do Sport estava na minha área técnica. Falei: ah, não, se o quarto árbitro não vai intervir, quem vai sou eu. Fiz o que tinha que ser feito, falei que eu merecia cartão amarelo, mas todos os outros que estavam lá também. Temos que aplicar a regra", reclamou.

Veja também

Campeonato Inglês City vence Aston Villa e se aproxima do Arsenal na liderança do Inglês