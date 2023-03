A- A+

Vice-líderes de suas respectivas chaves e apostando na bola parada dos principais jogadores, Náutico e Sport se encontram novamente em 2023. O local é o mesmo, no estádio dos Aflitos. A competição mudou, sendo agora pela Copa do Nordeste. No duelo anterior, empate em 2x2. Neste sábado (4), a partir das 17h30, o confronto reunirá equipes com diversas semelhanças, incluindo a principal: ambos desejam ganhar o primeiro clássico da temporada.



Bola parada forte



A bola parada pode decidir o Clássico dos Clássicos. Em especial, com a ajuda de Luciano Juba, do Sport, e Souza, do Náutico. Melhor ataque do Brasil na temporada, com 38 gols, o Leão marcou 12 com origem de bola parada.



Juba é o principal responsável pelos bons números. O camisa 46 marcou três gols de falta, além de fazer um de pênalti. Nos escanteios, ele já serviu Gabriel Santos, Fabinho e Sabino (2). Na faltas, deu assistência para Rafael Thyere. Os demais lances foram o gol de pênalti de Ronaldo e as bolas na rede de Gabriel Santos e Sabino após escanteios cobrados por Edinho e Juan Xavier, respectivamente.



No Náutico, Souza foi o responsável por marcar um gol de falta e outro de pênalti. Além disso, o meia cobrou as faltas que se transformaram nos gols de Denilson, Victor Ferraz, Matheus Carvalho e um contra de Railan. Jael, de pênalti, e Jean Mangabeira, após escanteio de Kayon, fecham a série.





Como jogam

O Náutico deve manter a mesma base que venceu o São Bernardo no jogo passado. A dúvida é quanto à possibilidade de o técnico Dado Cavalcanti escalar Jael como centroavante, na vaga de Júlio.



Pelo lado dos visitantes, o técnico Enderson Moreira terá o zagueiro Rafael Thyere, além dos volantes Fabinho e Pedro Martins, poupados diante do Íbis. O atacante Edinho, recuperado de lesão, briga por uma vaga com Labandeira no setor ofensivo, ao lado de Juba e Vagner Love.



Para o lateral-esquerdo Igor Cariús, o confronto será decidido nos detalhes. "Sabemos da qualidade que o adversário tem, mas sabemos da nossa também. Vai ser um clássico bem movimentado. Os dois estão vindo de bons jogos. Clássico, assim como final, é decidido em detalhes, e que os detalhes estejam ao nosso lado", pontuou.

Sem torcida visitante

A presença de torcida visitante no Clássico dos Clássicos, entre Náutico e Sport, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste, virou um imbróglio jurídico. Inicialmente, o Sport informou que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) liberou a presença dos rubro-negros no confronto. Vale lembrar que, por decisão do Governo do Estado, os clássicos só teriam nas arquibancadas os torcedores do clube mandante.

Porém, no final da noite desta sexta (3) o Náutico apontou que não foi notificado oficialmente pelo órgão, impossibilitando que a decisão fosse acatada. O clube comunicou que "irá buscar o Governo de Pernambuco para encontrar a melhor maneira de operacionalizar esta decisão".

Ficha técnica

Náutico

Vágner; Victor Ferraz, Denilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Jean Mangabeira e Souza; Kayon, Paul Villero e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Fabinho, Pedro Martins e Jorginho; Labandeira (Edinho), Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 17h30

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa e George Ítalo Antas Nogueira (ambos do RN)

Transmissão: TV Jornal e Nosso Futebol

