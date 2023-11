Com transmissão em tv aberta, Clássico dos Clássicos define o Pernambucano Feminino

A- A+

Nesta quinta-feira (16), ocorreu a coletiva de imprensa com as técnicas e as capitães de Sport e Náutico, que decidem o Campeonato Pernambucano Feminino, no próximo domingo (19), em jogo único, na Arena de Pernambuco. A finalíssima tem um componente histórico: a primeira a ser transmitida em rede aberta para todo o Estado, alavancando a visibilidade da modalidade que vem crescendo ao longo dos anos. Caso o confronto persista em empate ao final dos 90 minutos, a disputa será decidida nos pênaltis.

O futebol feminino vem aos poucos conquistando mais visibilidade e melhores números em termos de transmissão, tanto em nível nacional e internacional. Em um ano que a Copa do Mundo feminina bateu recordes de audiência, o futebol pernambucano também terá um momento histórico nesta temporada. Segundo a Evandro Carvalho, Presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE), o Estado é o primeiro fora do eixo Sudeste a ter o confronto decisivo a ser transmitido em rede tv aberta.

Transmissão como um marco representativo

Com o estabelecimento da transmissão em rede aberta de televisão, o futebol feminino pernambucano chega em 2023 a um patamar nunca alcançado até então. As personagens da partida decisiva enxergam a oportunidade como o primeiro passo para a modalidade continuar crescendo e ganhando relevância.

“É um primeiro passo. Eu, como atleta, nunca tive essa oportunidade. Hoje, a gente se vê nelas, enxergamos o sonho de cada menina com que trabalhamos sendo realizado. É uma visibilidade muito grande, porque vão estar todos de olho nelas. Ter esse jogo transmitido é a realização de um sonho" disse Regiane Santos, treinadora do Sport.

Para Fabya Santos, comandante alvirrubra, a oportunidade ter o jogo transmitido para todo o Estado abre as portas de novos investidores na modalidade. “Sabemos de toda dificuldade de logística para o futebol feminino. Uma das grandes dificuldades que nós temos são justamente os apoios, os patrocínios. E quando vamos atrás desse suporte, a nossa maior dificuldade é justamente de mostrar a marca desses patrocinadores. Para além da visibilidade delas (jogadoras), que são as protagonistas desse dia, essa possibilidade de oferecer visibilidade a quem vier ajudar”, disse.

“Sabemos que para que o feito seja repetido (transmissão), é necessário ter audiência. É uma moeda de troca. Entendemos que é um caminho que a gente começa a percorrer e compreendemos as dificuldades. Mas já é um feito, que corresponde ao que vem sendo na modalidade no geral. Espero que as transmissões continuem e que possamos ter mais abertura de apoio financeiro”, complementou a técnica do Timbu.

Momento de se mostrar como referência

Basicamente todos os atletas de alto rendimento sonham com os grandes palcos e com as grandes decisões. Com a repercussão que a partida pode vir a ter, as atletas passam a ter mais uma grande compromisso: o de representar bem o futebol feminino.

E como é dito no popular: "com grandes poderes vêm grandes responsabilidades". Para Ísis e Ingrid, capitães e artilheiras do Sport e Náutico, respectivamente, a final deste domingo é o momento para se deixar um legado para as próximas gerações de garotas apaixonadas pelo futebol.

“Acho que precisamos levar com a maior leveza possível, por mais que temos responsabilidade, mas que também aproveite esse momento, porque não tínhamos essa abertura de jogar em rede nacional, ser reconhecida e viver do futebol. Há tempos atrás passávamos mais dificuldades e espero que elas (nova geração de jogadoras) vejam a gente em campo e acreditem que possam estar aqui daqui uns anos”, disse Ingrid, vice-artilheira da competição com 11 gols.



“Acredito que ter essa final com transmissão, nos possibilita sermos espelhos para as mais novas. Trabalhamos muito para esse momento e acredito que essa final será um marco, um novo início no futebol feminino. Há cinco anos, as condições no Sport eram completamente diferentes, as coisas estão mudando, posso dizer que estamos mudando o futebol feminino”, complementou Ísis, com 17 gols marcados com a camisa do Sport.



Ingressos gratuitos

Para quem desejar assistir o confronto na Arena de Pernambuco, o jogo contará com ingressos gratuitos sendo distribuídos, a partir desta sexta-feira (17). Os ingressos para a torcida do rubro-negra podem ser retirados a partir das bilheterias da sociais, na sede do clube, das 9h às 17h. Já nos Aflitos, os alvirrubros podem retirar os ingressos na secretaria das sociais do clube, das 10h às 16h.

Ainda segundo a assessoria de imprensa da FPF, projetos sociais que também tiverem interesse de comparecer ao jogo da finalíssima do Campeonato Pernambucano Feminino podem entrar em contato com a Federação. Por fim, ainda segundo a federação, cada CPF poderá retirar até três ingressos.

