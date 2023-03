A- A+

PORTÕES FECHADOS Clássico entre Náutico e Sport não terá presença do público neste sábado; confira o que diz o STJD Medida foi determinada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), horas antes do início do confronto

O segundo Clássico dos Clássicos do ano, protagonizado por Náutico e Sport, não contará com a presença da torcida. A medida foi ordenada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) horas antes da partida, prevista para começar às 17h30 deste sábado (4), no Estádio dos Aflitos.



A determinação do STJD aconteceu após o orgão receber uma petição assinada pelo Sport, que solicitava portões fechados no jogo, sob a justificativa de um possível “desequilíbrio técnico”.



Abaixo, confira ordem do STJD

“O Sport Clube do Recife atravessa petição informando que o clube requerido, até o presente momento não forneceu a carga de ingressos aos torcedores visitantes, pugnando pelo fechamento dos portões para quaisquer torcedores. A decisão proferida já impõe a providência pretendida. Não há nada a prover ao clube requerente, devendo o clube requerido acatar a decisão proferida, da qual, segundo consta, foi intimado, realizando a partida com os portões fechados, sob pena de ser responsabilizado”, apontou o STJD, via ofício.

O que diz o Náutico

Também há poucas horas do confronto, o Náutico emitiu um comunicado sobre o caso e também se colocou contra a existência de torcida única nas partidas em Pernambuco. No ofício, disse que “torcida única é confessar que a humanidade falhou e que não temos capacidade de lidar com o problema, restringindo tantos em função de tão poucos”, se referindo aos frequentes episódios de violência que são vistos em dias de jogos e protagonizados por membros de torcidas “organizadas” no estado.

Além disso, o clube alvirrubro garantiu que não recebeu nenhuma intimação da Justiça para que a venda de ingressos fosse liberada para a torcida visitante, alegando que não há mais tempo para mudar catracas, contratar mais seguranças e ajustar espaços, como banheiros, nos Aflitos.



Veja também

CLÁSSICO DOS CLÁSSICOS Apontando "desequilíbrio técnico" com uma torcida, Sport pede ao STJD portões fechados em clássico