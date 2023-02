A- A+

Campeonato Pernambucano Clássico entre Náutico e Sport tem horário alterado pela FPF Antes marcado para as 16h30, Clássico dos Clássicos acontecerá às 20h30 deste sábado (11)

Antes marcado para as 16h30 do próximo sábado (11), o clássico entre Náutico e Sport, válido pela 9ª rodada do Campeonato Pernambucano, teve o horário alterado pela Federação Pernambucana de Futebol. Agendado para os Aflitos, o Clássico dos Clássicos será realizado às 20h30.

De acordo com a entidade que comanda o futebol local, a modificação foi um pedido da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) e da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

