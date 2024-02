A- A+

Futebol Clássico entre Sport e Náutico terá esquema de segurança com 586 policiais militares Ataques ao ônibus do Fortaleza na última quarta-feira (21) deixou torcedores preocupados com o clássico deste sábado (24)

Após o ataque ao ônibus do Fortaleza, por parte de uma uniformizada do Sport, a segurança para o Clássico dos Clássicos deste sábado (24), nos Aflitos, pelo Pernambucano, passou a ser uma preocupação para quem pretende ir ao jogo. Através de nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que 586 policiais irão trabalhar na partida.

Conforme comunicado na PMPE, toda operação terá monitoramento de oficiais do órgão de segurança através das câmeras no Centro Integrado de Controle e Comando Estadual.

Ao todo, na área interna dos Aflitos, 109 integrantes do Batalhão de Choque farão a segurança dos torcedores. Ao redor do estádio e nas vias que dão acesso à casa alvirrubra serão 477 PMs espalhados nas ruas. Já nas estações de metrô e integrações, haverá patrulhamento motorizado de prontidão para impedir qualquer tipo de vandalismo.

Além do efevito da polícia, na última quinta-feira (21) o Náutico já havia divulgado, através de suas redes sociais, que 180 seguranças privados estariam nos Aflitos como reforço para impedir qualquer tipo de barbárie no estádio.



A partida entre Náutico e Sport, pela última rodada da primeira fase do Estadual, está marcada para acontecer às 16h30 na casa alvirrubra. Enquanto o Rubro-negro tem 21 pontos e vaga assegurada na semifinal do Estadual, o Alvirrubro soma 17 pontos e ainda tenta garantir lugar ao lado do Leão. Para isso, terá que vencer o rival e torcer por um tropeço do Retrô perante o já rebaixado Flamengo de Arcoverde.

Confira a nota da PM na íntegra:

A Polícia Militar empenhará 586 PMs para garantir a segurança no jogo Náutico x Sport, que acontece neste sábado (24), às 16h30, nos Aflitos, válido pelo Campeonato Pernambucano.

A área interna do Estádio contará com 109 PMs do Batalhão de Choque. Sob o comando do 13º BPM, a área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contarão com a presença de 477 policiais que farão a segurança dos torcedores. Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação dos vândalos.

Toda operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Controle e Comando Estadual.

Veja também

Futebol STJD acata pedido de Procuradoria, e Sport terá que jogar sem apoio da torcida