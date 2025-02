Clássico entre Sport e Santa Cruz está mantido: "É uma questão técnica", diz o presidente da FPF

A- A+

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) decidiu por manter o clássico entre Santa Cruz e Sport, marcado para as 16h30 deste sábado (1°), no Arruda. Quem confirmou a informação à Folha de Pernambuco foi o presidente da entidade, Evandro de Carvalho, que afirmou ainda que essa vai ser a melhor maneira de conter os casos de violência e brigas de torcidas organizadas na Região Metropolitana do Recife.

"A FPF, junto à Polícia Militar e ao Ministério Público entenderam que a melhor decisão logística, técnica, é manter o jogo. Cancelar o jogo com essas pessoas nas ruas vai apenas aumentar as chances de violência. Mantendo o jogo, vamos colocá-las em um ambiente controlado, em segurança. Não temos nenhum problema dentro do estádio ou nos arredores", disse.

Questionado sobre os próximos passos, o presidente também afirmou que "a Federação vai tomar as medidas administrativas amanhã mesmo".

As cenas chocantes também foram comentadas pela governadora Raquel Lyra e pelo prefeito João Campos.

“Estou trabalhando com a equipe do governo desde o primeiro momento, e tomando as devidas providências para punir os vândalos responsáveis pela barbárie vista mais cedo no Recife. Cerca de 700 policiais estão destinados para a missão e os feridos estão sendo atendidos no HR”, disse Raquel.

“O que vimos hoje foram cenas criminosas no confronto entre vândalos que usam o futebol para praticar violência. É urgente a identificação e uma punição severa para esses delinquentes! Futebol não é isso”, sentenciou João.

