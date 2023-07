Clássico nordestino, Sport e Vitória tem histórico apertado

A- A+

Sport e Vitória são como irmãos, compartilham muitas coisas e ao mesmo tempo estão sempre em uma disputa ferrenha entre si. Além das cores, formato do escudo, mascote e a mesma data de fundação, os Leões tem números bem parecidos no confronto direto, com os pernambucanos podendo empatar essa disputa histórica nesta quarta-feira (19), na Ilha do Retiro, no jogo válido pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Colados na tabela de classificação da segundona, o Sport é o atual terceiro colocado, com 32 pontos, enquanto que o Vitória vem logo em seguida, na quarta posição, com 31, separados por apenas um ponto de diferença. As equipes vêm com um retrospecto nas últimas rodadas bem parecido, conseguindo vencer em casa e sofrendo quando joga fora.

Tratando-se de um clássico nordestino e na reta final do primeiro turno, o confronto ganhou ainda mais importância. Fábio Matheus, titular nas últimas rodadas pelo Leão da Ilha, espera que a equipe consiga espantar a má fase. "Com certeza é jogo bastante difícil, confronto direto de seis pontos. Vamos dar nosso máximo. Estamos trabalhando diariamente para reverter esse quadro e contamos com o apoio da nossa torcida para que a Ilha faça diferença em mais um duelo", disse.

Em resumo, os Leões já se enfrentaram em 47 oportunidades, somando competição internacional, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e até final de Copa do Nordeste. Por um ligeira diferença, o rubro-negro baiano leva a melhor. São 17 triunfos do Vitória, 14 empates e 16 êxitos do Sport.

Na última vez que se enfrentaram na Série B, no ano de 2019, o Sport venceu pelo placar de 3x1, pela sétima rodada da competição. Ao final na disputa, o Leão Pernambucano conquistou o acesso à Série A.

