A- A+

Copa do Brasil Com clássico paulista, quartas de final da Copa do Brasil são sorteadas; veja os confrontos O sorteio desta terça-feira (6) definiu o chaveamento até a final

Com clássico paulista, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil em evento realizado na sede da entidade, nesta terça-feira (6).

Além de separar os confrontos, ficou definido o chaveamento até a final.

Os times classificados às quartas de final receberam R$ 4,3 milhões em premiações. Quem passar para a semifinal vai embolsar mais R$ 9 milhões.

As datas base para a realização das partidas será no mês de julho. Os jogos de ida na semana do dia 5 e a volta na semana do dia 12.

Confira os confrontos:

Chave 1

Corinthians x América-MG

Palmeiras x São Paulo

Chave 2

Grêmio x Bahia

Flamengo x Athletico-PR

Os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a grande decisão estão definidos! Que venham os jogos! Curtiram? #CopaBetanoDoBrasil pic.twitter.com/sUSvujkqzg — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) June 6, 2023



Os mandantes na primeira partida serão: América-MG, São Paulo, Bahia e Flamengo.

Veja também

Sport Diante do Avaí, Sport reencontra Gustavo Morínigo, técnico algoz do Leão na temporada