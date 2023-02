A- A+

FUTEBOL CBF adia clássico entre Sport x Santa pela Copa do Nordeste CBF muda data do jogo entre Sport x Santa Cruz, que se enfrentariam nesta sexta-feira (17), mesmo dia do Carnaval do Recife. Outro jogo do Santa também foi modificado

O Clássico das Multidões, válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, que aconteceria nesta sexta-feira (17), às 20h, na Ilha do Retiro, foi adiado. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou no site oficial o adiamento da partida, que está agora com data e horário "A definir". O pedido de adiamento do clássico, foi feito por parte da Segurança Pública de Pernambuco, por conta do Carnaval do Recife, que acontece na mesma data, sexta-feira (17).

Outro duelo envolvendo o clube Coral teve a data alterada. O jogo contra o CRB, válido pela quinta rodada do campeonato regional, que estava marcado para a quinta-feira (23), agora foi remarcado para a Quarta-feira de Cinzas (22), às 18h, no Estádio Rei Pelé.



Veja também

SULAMERICANO SUB-20 Análise: conquista do Brasil no Sul-Americano sub-20 lembra 2011 e empolga com geração promissora