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FUTEBOL INTERNACIONAL Barcelona x Atlético de Madrid e Liverpool x PSG: onde assistir aos jogos da Liga dos Campeões Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool e PSG lutam por vagas nas semifinais da competição

Em jogo válido pela ida das quartas de finais da Liga dos Campeões da Europa, Barcelona e Atlético de Madrid se reencontram nesta quarta-feira (8), no Camp Nou, após o último final de semana que acabou com vitória catalã no Campeonato Espanhol. Dessa vez a competição é outra, assim como o palco, mas a previsão é de um Camp Nou lotado e pulsante para mais um clássico na temporada

O Barcelona, líder do campeonato espanhol, vai a campo em um ótimo momento, mesmo sem o brasileiro Raphinha que está lesionado. A equipe conta com grande fase de Lamine Yamal para chegar em mais uma semifinal.

O Atlético de Madrid, apesar da derrota no último clássico, vem confiante que pode se classificar diante do rival e se apega ao fato de já ter eliminado o mesmo Barcelona em outra competição nessa temporada, em eliminatórias válidas pelas semifinais da Copa do Rei da Espanha.

Prováveis escalações

Barcelona: Joan García; kounde, Cubarsí, Martín e João Cancelo; Eric Garcia, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Rashford e Lewandowski.

Atlético de Madrid:Oblak; Marc Pubill, Le Normand, Hancko e Ruggeri; Koke, Llorente e Griezmann; Giuliano Simeone, Lookman e Julián Alvarez.

Liverpool e PSG

O outro jogo da fase será entre Liverpool e Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes. As equipes vivem momentos distintos na temporada. Os ingleses possuem um elenco recheado de grandes investimentos e futebol bastante inconsistente que culminou em eliminações e desempenhos ruins em todas as competições nacionais. Já o PSG, por outro lado, vive uma fase de crescimento e de reencontro ao alto nível de futebol. Os franceses vêm de uma classificação bem convincente contra o Chelsea, na etapa anterior.

Prováveis Escalações

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai e Mac Allister; Salah, Ekitiké e Wirtz.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Zaire-Emery; Kvaratskhelia, Doué e Dembélé.



Onde assistir aos jogos da Liga dos Campeões: HBO Max

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