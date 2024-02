"Clássico se joga e fala pouco", diz Rafael Vaz antes de duelo diante do Sport

A- A+

Um dos mais experientes do elenco, o zagueiro Rafael Vaz foi o escolhido para falar pelo Náutico antes do confronto deste sábado (24), diante do Sport, nos Aflitos, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Mas, como o próprio defensor explicou, o momento não é de muitas palavras, mas sim de focar no resultado que pode ajudar o Timbu a avançar diretamente para as semifinais do torneio.



“A nossa casa estará lotada e com a ajuda do nosso torcedor podemos fazer uma grande partida. Sabemos da importância para o clube e para os jogadores. Clássico se joga e fala pouco”, afirmou. O Náutico é o atual terceiro colocado, com 17 pontos. O Sport é o líder, com 21.



Para não correr o risco de viver a mesma frustração do ano passado, quando foi eliminado nas quartas de final pelo Salgueiro, nos Aflitos, ficando fora da reta final do Estadual e do mata-mata nacional deste ano, o Náutico quer terminar a primeira fase na vice-liderança. Para isso, além de vencer o Sport, precisa torcer para o Retrô, vice-líder com a mesma pontuação, mas com saldo de gols superior, não derrotar o Flamengo de Arcoverde, no Arruda.



Caso empate, o Náutico só ficará com o segundo lugar se a Fênix for derrotada e se o Santa Cruz (quarto, com 16) não ganhar do Central, no Lacerdão.



Jejum em jogo



A última vitória do Náutico diante do Sport foi em 2020, pela Copa do Nordeste. Nos Aflitos, com gols de Ronaldo Alves e Jean Carlos, a equipe venceu por 2x0. De lá para cá, foram cinco derrotas e quatro empates. O maior jejum em Clássico dos Clássicos no século.

