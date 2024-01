Clássico sérvio entre Estrela Vermelha e Partizan tem atmosfera incrível no basquete; confira

A- A+

Belgrado é uma cidade que respira basquete, e o sentimento pelas maiores equipes da Sérvia pode ser facilmente sentido também nos ginásios da cidade. Muito diferente do que é visto na NBA, por exemplo, os ambientes são acalorados e com muita festa nas arquibancadas, assim como também são nos campos de futebol. Nesta quinta-feira (4), em clássico pela Euroliga, as torcidas de Estrela Vermelha e Partizan deram show nas tribunas.

Válido pela 19ª rodada da Euroliga de basquete, o Estrela Vermelha recebeu o Partizan por mais um Eterno Clássico, no Ginásio Hala Aleksandar Nikolic. Os dois primeiros quartos foram dominados pelo time da casa, que foi ao intervelo vencendo por 50x29. Nos dois últimos tempos, o time visitante liderou, mas por uma margem que não foi o suficiente para conquistar a virada, acabando a partida por 88x72.

Além do duelo entre os velhos rivais, a partida também reservou o confronto entre dois companheiros de seleção brasileira: o armador Yago, do Estrela Vermelha, e o pivô Bruno Caboclo, do Partizan. Mesmo saindo do banco de reservas, Yago teve atuação destacada, atuando por mais de 26 minutos em quadra, anotando dez pontos e três assistências. Por outro lado, Caboclo foi titular, jogou 24 minutos ao todo e anotou dez pontos e sete rebotes.

Dia especial para o basquete brasileiro, com Yago Mateus e Bruno Caboclo protagonistas em um dos maiores clássicos do mundo e no maior torneio europeu de clubes, a Euroliga.



