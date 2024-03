Clássicos entre Santa Cruz e Sport terão torcida única nas semifinais do Pernambucano

A- A+

Martelo batido! Os dois jogos da semifinal do Campeonato Pernambucano entre Santa Cruz e Sport serão com torcida única nos estádios. A informação foi repassada pelo presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, à Folha de Pernambuco, na tarde desta terça-feira (5).

Desta forma, o confronto deste sábado (9), no Arruda, contará apenas com a presença de torcedores do Santa Cruz . Já no outro final de semana, na Arena de Pernambuco, apenas rubro-negros poderão comparecer ao estádio localizado em São Lourenço da Mata.

De acordo com o mandarário, a decisão foi tomada "após consulta aos presidentes Yuri Romão (Sport) e Bruno Rodrigues (Santa Cruz)". Ainda segundo o dirigente, a recomendação foi um pedido da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), no intuito de diminuir a violência na Região Metropolitana do Recife (RMR) no dia do clássico.

Os jogos envolvendo Náutico e Retrô, nos dias 10 e 17 de março, serão realizados com a presença das duas torcidas, nos Aflitos e Arena de Pernambuco, respectivamente. Um ato sobre a determinação será publicado no site da FPF ainda nesta terça-feira.

Em janeiro deste ano, após a partida entre Sport e Santa Cruz, Evandro Carvalho anunciou que os clássicos pernambucanos fossem realizados apenas com a torcida do clube mandante. Horas antes da bola rolar para o Clássico das Multidões disputado na Arena de Pernambuco, conflitos envolvendo as maiores torcidas uniformizadas dos dois clubes puderam ser presenciados na Região Metropolitana do Recife (RMR).

À época, os clubes recorreram à Justiça, e o Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) determinou que os confrontos fossem disputados com as duas torcidas nos estádios.

Além das cenas protagonizadas no primeiro clássico da temporada, o duelo entre Sport e Fortaleza, há duas semanas, também deixou imagens negativas no cenário esportivo pernambucano. Após a saída da delegação cearense da Arena de Pernambuco, o ônibus do clube tricolor foi alvo de ataque por parte de torcedores de uma organizada rubro-negra. Seis jogadores do Leão do Pici ficaram feridos.

