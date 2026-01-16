A- A+

Futebol Veja histórico dos Clássicos dos Clássicos neste século com Náutico e Sport na mesma divisão Em 12 temporadas desde 2001, Timbu e Leão estiveram no mesmo Brasileiro. Feito que se repete em 2026, com ambos na Série B

Pela 13ª vez no século atual, Náutico e Sport estarão na mesma divisão nacional. Ambos disputarão a Série B em 2026, após cenários diferentes em 2025, com o Leão caindo na Série A e o Timbu subindo na Série C. Nas vésperas do primeiro Clássico dos Clássicos de 2026, a ser disputado domingo, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano, a Folha de Pernambuco fez um levantamento do retrospecto dos embates pelo Estadual nas temporadas em que houve um equilíbrio na posição no contexto nacional.





Série B

De 2002 a 2006 e nos anos de 2010, 2011 e 2022, Sport e Náutico disputaram a Série B. Considerando os clássicos realizados pelo Estadual, o histórico é levemente equilibrado. Foram 21 jogos ao todo, com sete vitórias do Timbu, cinco empates e nove triunfos do Sport.

Nos anos em que foi campeão estadual (2002 2004), o Náutico teve boas recordações dos clássicos. Há 24 anos, empatou em 0x0 na Ilha e venceu por 1x0 nos Aflitos. Em 2004, embora tenha perdido por 2x1 em casa, o Timbu ganhou por 3x1 como visitante.

Em 2003, o Sport, que terminaria como campeão estadual, venceu todas: 3x1, 2x1, 3x0 e 2x1. Em 2005, um triunfo para cada lado, com o Leão ganhando por 1x0 e perdendo por 4x2.

Em 2006, foram dois empates em 1x1 pelo Estadual. Em 2010, foram quatro jogos, com duas vitórias do Náutico (2x0 e 3x2), um empate (1x1) e uma derrota (1x0). Duas dessas partidas pelas finais do torneio, com a taça ficando com os rubro-negros.

Em 2011, novamente o Náutico venceu duas vezes (1x0 e 3x2), perdeu uma (3x1) e empatou outra (1x1). O título neste ano ficou com o Santa Cruz. Já em 2022, no duelo mais recente envolvendo o recorte da presença na mesma divisão, o Leão ganhou por 2x1. O Timbu, porém, foi o campeão da competição.

Série A

Quando ambos estiveram na Série A, o Sport levou a melhor nos jogos válidos pelo Campeonato Pernambucano, ficando invicto. O Leão venceu duas vezes em 2007 (1x0 e 2x0). Em 2008, um triunfo (1x0) e um empate sem gols. Em 2009, cenário parecido, com um 0x0 nos Aflitos e 2x0 na Ilha do Retiro.

Em 2012, o Clássico dos Clássicos terminou em 0x0 por duas vezes e os demais jogos tiveram o Sport como vencedor (4x3 e 2x1). Nos quatro anos citados, o Leão foi campeão em três (2007-2009) e vice em um (2012). O Náutico não foi campeão.

