Em reunião que demorou cerca de três horas, nesta quinta-feira (9), na Agência Estadual de Tecnologia da Informação, no bairro de São José, representantes da Secretaria de Defesa Social (SDS), Ministério Público, Tribunal de Justiça, Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e dirigentes de Náutico, Santa Cruz e Sport, decidiram que os clássicos pernambucanos serão disputados novamente com as duas torcidas.

A medida passa a valer de forma imediata e, sendo assim, o Clássico das Multidões, entre Sport e Santa Cruz, marcado para sábado (11), às 16h30, na Ilha do Retiro, pelo Estadual, poderá receber rubro-negros e tricolores.

Mais informações em instantes.

