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FUTEBOL Classificação errada? Entenda por que o Mirassol, e não o Vasco, está na zona de rebaixamento Empate triplo com o Internacional elimina o confronto direto e faz número de cartões vermelhos colocar os cariocas à frente, segundo regulamento da CBF

A derrota do Mirassol por 2 a 0 para o Flamengo, na noite de quarta-feira, criou uma situação rara na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o time paulista rigorosamente empatado com o Vasco em pontos, vitórias, saldo de gols e gols marcados. Cada um soma 25 pontos, seis vitórias, saldo negativo de 12 gols e 27 gols feitos.

Pelo confronto direto, o Mirassol levaria vantagem. O clube paulista venceu o Vasco por 2 a 1 no primeiro turno e empatou por 1 a 1 em São Januário. Por isso, diferentes tabelas, mantiveram o Mirassol na 16ª posição e colocaram o Vasco em 17º. A classificação oficial, porém, apresenta a ordem inversa: Vasco fora do Z4 e Mirassol dentro dele.

A explicação está no artigo 15 do Regulamento Específico do Brasileirão. A ordem dos critérios de desempate é: maior número de vitórias, melhor saldo de gols, maior número de gols marcados, confronto direto, menor número de cartões vermelhos, menor número de cartões amarelos e sorteio. O próprio artigo, no entanto, faz uma ressalva: quando mais de dois clubes estão empatados em pontos, o confronto direto não deve ser considerado.





É justamente o caso desta classificação. Vasco, Mirassol e Internacional têm 25 pontos. O Inter fica atrás dos outros dois no primeiro critério, porque tem cinco vitórias, contra seis de cariocas e paulistas. Na interpretação adotada pela tabela da CBF, o confronto direto não volta a ser utilizado depois disso, porque o empate em pontos que iniciou a comparação envolvia três clubes.

Como Vasco e Mirassol também estão empatados em saldo e gols marcados, a comparação pula para os cartões vermelhos. O Vasco recebeu três na competição, enquanto o Mirassol teve sete. Com menos expulsões, o time carioca aparece em 16º lugar. O fato de o Vasco ter disputado uma partida a menos não interfere, já que número de jogos não é critério de desempate.

Depois que a diferença entre as classificações começou a ser percebida e comentada nas redes sociais, a página da tabela oficial ficou fora do ar no site da CBF. A entidade ainda não explicou publicamente o motivo da indisponibilidade nem esclareceu a aplicação do critério. Pelo texto do regulamento e pela ordem inicialmente apresentada pela própria CBF, porém, é o Mirassol, e não o Vasco, que ocupa a zona de rebaixamento.

Classificação:

16º Vasco: 25 pontos, seis vitórias, saldo de -12, 27 gols marcados e três cartões vermelhos

17º Mirassol: 25 pontos, seis vitórias, saldo de -12, 27 gols marcados e sete cartões vermelhos

18º Internacional: 25 pontos e cinco vitórias

19º Remo: 23 pontos

20º Chapecoense: 14 pontos

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