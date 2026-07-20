Classificação final da Copa: Brasil em 11º, Uruguai como pior sul-americano e Iraque em último

A- A+

A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim neste domingo, 19, com o título da Espanha sobre a Argentina, e definiu também a classificação geral das 48 seleções participantes. O ranking final reflete não apenas a campanha dos finalistas, mas também o desempenho de todas as equipes ao longo do torneio.



A Espanha terminou na liderança após conquistar seu segundo título mundial, enquanto a Argentina ficou com o vice-campeonato Inglaterra e França completaram o pódio da competição ao vencerem, respectivamente, a semifinal e a disputa pelo terceiro lugar.





Entre as grandes surpresas da edição, a Noruega encerrou a campanha na quinta colocação, à frente de seleções tradicionais como Bélgica, Holanda, Alemanha e Portugal. Marrocos voltou a confirmar o crescimento do futebol africano ao terminar entre os oito melhores do Mundial.



O Brasil, eliminado nas oitavas de final pela Noruega, encerrou sua participação na 11ª posição, sendo a terceira melhor seleção sul-americana da competição. A Colômbia terminou logo à frente, em 10º, enquanto o Paraguai fechou em 16º.



Já o Uruguai viveu uma campanha bastante abaixo das expectativas Eliminada ainda na fase de grupos, a equipe terminou apenas na 37ª colocação, tornando-se a seleção sul-americana com pior desempenho nesta edição da Copa do Mundo.



Entre os representantes asiáticos, o Japão foi o melhor colocado, em 21º, seguido pela Austrália, em 22º. Já o Iraque encerrou sua participação na última posição da classificação geral, em 48º lugar.



CLASSIFICAÇÃO FINAL DA COPA DO MUNDO DE 2026:



1º - Espanha



2º - Argentina



3º - Inglaterra



4º - França



5º - Noruega



6º - Bélgica



7º - Marrocos



8º - Suíça



9º - México



10º - Colômbia



11º - Brasil



12º - Estados Unidos



13º - Portugal



14º - Canadá



15º - Egito



16º - Paraguai



17º - Holanda



18º - Alemanha



19º - Costa do Marfim



20º - Croácia



21º - Japão



22º - Austrália



23º - RD Congo



24º - Gana



25º - Equador



26º - África do Sul



27º - Suécia



28º - Áustria



29º - Bósnia



30º - Argélia



31º - Senegal



32º - Cabo Verde



33º - Irã



34º - Coreia do Sul



35º - Turquia



36º - Escócia



37º - Uruguai



38º - Arábia Saudita



39º - Tchéquia



40º - Nova Zelândia



41º - Qatar



42º - Curaçao



43º - Panamá



44º - Jordânia



45º - Haiti



46º - Uzbequistão



47º - Tunísia



48º - Iraque

Veja também