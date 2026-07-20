Classificação final da Copa: Brasil em 11º, Uruguai como pior sul-americano e Iraque em último
O Brasil, eliminado nas oitavas de final pela Noruega, encerrou sua participação sendo a terceira melhor seleção sul-americana da competição
A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim neste domingo, 19, com o título da Espanha sobre a Argentina, e definiu também a classificação geral das 48 seleções participantes. O ranking final reflete não apenas a campanha dos finalistas, mas também o desempenho de todas as equipes ao longo do torneio.
A Espanha terminou na liderança após conquistar seu segundo título mundial, enquanto a Argentina ficou com o vice-campeonato Inglaterra e França completaram o pódio da competição ao vencerem, respectivamente, a semifinal e a disputa pelo terceiro lugar.
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Entre as grandes surpresas da edição, a Noruega encerrou a campanha na quinta colocação, à frente de seleções tradicionais como Bélgica, Holanda, Alemanha e Portugal. Marrocos voltou a confirmar o crescimento do futebol africano ao terminar entre os oito melhores do Mundial.
O Brasil, eliminado nas oitavas de final pela Noruega, encerrou sua participação na 11ª posição, sendo a terceira melhor seleção sul-americana da competição. A Colômbia terminou logo à frente, em 10º, enquanto o Paraguai fechou em 16º.
Já o Uruguai viveu uma campanha bastante abaixo das expectativas Eliminada ainda na fase de grupos, a equipe terminou apenas na 37ª colocação, tornando-se a seleção sul-americana com pior desempenho nesta edição da Copa do Mundo.
Entre os representantes asiáticos, o Japão foi o melhor colocado, em 21º, seguido pela Austrália, em 22º. Já o Iraque encerrou sua participação na última posição da classificação geral, em 48º lugar.
CLASSIFICAÇÃO FINAL DA COPA DO MUNDO DE 2026:
1º - Espanha
2º - Argentina
3º - Inglaterra
4º - França
5º - Noruega
6º - Bélgica
7º - Marrocos
8º - Suíça
9º - México
10º - Colômbia
11º - Brasil
12º - Estados Unidos
13º - Portugal
14º - Canadá
15º - Egito
16º - Paraguai
17º - Holanda
18º - Alemanha
19º - Costa do Marfim
20º - Croácia
21º - Japão
22º - Austrália
23º - RD Congo
24º - Gana
25º - Equador
26º - África do Sul
27º - Suécia
28º - Áustria
29º - Bósnia
30º - Argélia
31º - Senegal
32º - Cabo Verde
33º - Irã
34º - Coreia do Sul
35º - Turquia
36º - Escócia
37º - Uruguai
38º - Arábia Saudita
39º - Tchéquia
40º - Nova Zelândia
41º - Qatar
42º - Curaçao
43º - Panamá
44º - Jordânia
45º - Haiti
46º - Uzbequistão
47º - Tunísia
48º - Iraque