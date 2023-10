A- A+

Jogos Pan-Americanos Classificada para as semifinais do Pan, Bia Ferreira garante primeira vaga olímpica do boxe Baiana derrotou Pâmela Sanchez, da Costa Rica, e já garantiu ao menos uma medalha para o Brasil na competição

Medalha garantida e passaporte carimbado para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Alegria em dobro para a brasileira Bia Ferreira, que se classificou para as semifinais do boxe nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 ao derrotar Pâmela Sanchez, da Costa Rica. O resultado garantiu, no mínimo, um bronze na modalidade.

Agora, a brasileira foca no bicampeonato do Pan, já que levou o ouro em Lima 2019. Nesta tarde, outros dois atletas do País tentarão vaga nas semifinais. Jucielen Romeu encara a peruana Daisy Hoang e Yuri Falcão enfrenta George Cabrales, de El Salvador.

Quem também garantiu vaga para Paris 2024 foi Jucielen Romeu, que avançou para as semifinais ao derrotar a peruana Nelly Daisy.



Vitórias no tênis

Pelas oitavas de final do tênis, a brasileira Carolina Meligeni derrotou a boliviana Noellia Zeballos por 2 sets a 0 (parciais de 6x4 e 6x2), enquanto Thiago Monteiro venceu o chileno Gonzalo Lima por 2 sets a 0 (parciais de 6x3 e 6x4).

