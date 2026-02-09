A- A+

futebol Classificado à Copa do Brasil em 2027, Náutico mira agora vaga no Nordestão Para voltar a disputar o torneio regional, o Timbu precisará pelo menos ser finalista do Campeonato Pernambucano

O técnico Hélio dos Anjos costumava pontuar, nas primeiras entrevistas de 2026, que o Náutico precisava construir seu futuro a partir do Campeonato Pernambucano. Mais especificamente o calendário de 2027, reforçando que o clube tinha de voltar a disputar a Copa do Brasil no ano que vem. Meta que dependia da presença alvirrubra na semifinal do Estadual. O objetivo foi alcançado de forma antecipada, com a liderança do Timbu na primeira fase. Agora, os pernambucanos querem assegurar outro torneio na temporada que vem: a Copa do Nordeste.

Pelo regulamento do Campeonato Pernambucano, as duas vagas para a Copa do Nordeste do ano que vem ficarão com os clubes finalistas do torneio. Sendo assim, o Náutico precisa apenas avançar à final para jogar a próxima edição da competição regional.

O adversário do Náutico será o Santa Cruz, que eliminou o Decisão nas quartas de final. Se o Timbu superar o Tricolor, terá pela frente, na final, o ganhador do embate entre Sport e Retrô.

Histórico

O Náutico ficou fora da Copa do Nordeste de 2026 após cair nas quartas de final para o Retrô, no Pernambucano do ano passado. A ausência no torneio fez o Timbu deixar de ganhar mais de R$ 2 milhões de verba de participação.

Embora não tenha taças do Nordestão, o Náutico protocolou, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que os títulos da Copa Norte/Nordeste de 1965, 1966 e 1967 sejam equiparados aos do atual formato do Regional. A competição foi organizada à época pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD).

Em 2026, os representantes pernambucanos na Copa do Nordeste serão Sport e Retrô. A competição começa no dia 25 de março e tem previsão de término no dia 7 de junho.

