FUTEBOL Classificado, Brasil segue como único participante de todas as 23 Copas; veja ranking Seleção brasileira venceu o Paraguai por 1 a 0 e garantiu vaga no Mundial de 2026

Faltando um ano para o início da Copa do Mundo de 2026, o Brasil garantiu, nesta terça-feira, a vaga para a competição. A vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai e os outros resultados desta data Fifa foram suficientes para assegurar a permanência no G6 das Eliminatórias Sul-Americanas ao fim do torneio, com duas rodadas de antecedência. Assim, o Brasil mantém o recorde de ser o único país presente em todas as edições do Mundial.

Até a Copa do Mundo do Catar, que aconteceu entre novembro e dezembro de 2022, 80 seleções já haviam participado do torneio. Oito já levantaram a taça do torneio, e o Brasil lidera as duas estatísticas, com agora a 23ª participação garantida e os cinco títulos conquistados.





No ranking, a Alemanha aparece em seguida, com 20 participações. Itália e Argentina completam o pódio com 18 presenças cada um. As equipes europeias têm até novembro para brigar por vagas, e a seleção italiana busca um retorno à Copa do Mundo depois de ficar de fora das duas últimas edições. Já a equipe sul-americana já está classificada para sua 19ª edição do Mundial.

O Brasil se junta agora a outros 10 (ver se mais alguém se classificou) países classificados para o torneio: Estados Unidos, Canadá e México (sedes da Copa); Argentina, Japão, Irã, Uzbequistão, Nova Zelândia, Coreia do Sul e Jordânia.

Confira o ranking de participações em Copa do Mundo

Brasil - 22

Alemanha - 20

Itália e Argentina - 18

México - 17

Espanha, França e Inglaterra - 16

Bélgica e Uruguai - 14

Sérvia - 13

Suíça e Suécia - 12

Coreia do Sul, Estados Unidos, Rússia e Holanda - 11

Polônia, Hungria, República Tcheca e Chile - 9

Portugal, Escócia, Camarões e Paraguai - 8

Japão, Bulgária, Romênia e Áustria - 7

Austrália, Arábia Saudita, Costa Rica, Croácia, Irã, Tunísia, Colômbia, Nigéria, Dinamarca e Marrocos - 6

Peru - 5

Gana, Equador e Argélia - 4

Costa do Marfim, Senegal, Noruega, Honduras, Grécia, Irlanda do Norte, Irlanda, África do Sul, Egito e Bolívia - 3

Canadá, País de Gales, Turquia, Coreia do Norte, El Salvador, Nova Zelândia e Eslovênia - 2

Cuba, Indonésia, Israel, República Democrática do Congo, Alemanha Oriental, Haiti, Kuwait, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Jamaica, China, Angola, Togo, Trinidad e Tobago, Ucrânia, Eslováquia, Bósnia e Herzegovina, Islândia, Panamá e Catar - 1

