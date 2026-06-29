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COPA DO MUNDO

Classificado para oitavas, Brasil joga no domingo (5) contra vencedor de Costa do Marfim x Noruega

Brasil vai disputar as oitavas de final da Copa do Mundo 2026

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Brasil vai disputar as oitavas de final da Copa do Mundo 2026Brasil vai disputar as oitavas de final da Copa do Mundo 2026 - Foto: Paul Ellis/AFP

Após vencer o Japão por 2x1, com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli, o Brasil vai disputar as oitavas de final da Copa do Mundo 2026.

O próximo compromisso será neste domingo (5/7), às 17h, contra o vencedor de Costa do Marfim x Noruega, marcado para terça-feira (30), às 14h.

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Em caso de nova classificação, a Seleção Brasileira disputará as quartas de final em 11 de julho, às 18h.

A caminhada rumo ao tão sonhado hexa pode seguir na semifinal, marcada para 15 de julho, uma quarta-feira, às 16h. Se avançar, o Brasil disputará a grande final da Copa do Mundo em 19 de julho, também às 16h.

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