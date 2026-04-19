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Futebol Pernambucano Claudinei fica na bronca por oscilação do Santa em derrota na Série C: "competição não permite" Para o treinador, atuação ruim na etapa inicial foi primordial para primeira derrota na competição

O treinador do Santa Cruz, Claudinei Oliveira, não ficou satisfeito com o desempenho da equipe na derrota por 1x0 diante do Confiança, fora de casa, no último sábado (18). Para o comandante coral, a apresentação ruim no primeiro tempo comprometeu o resultado.

"Foi um primeiro tempo muito ruim nosso, a competição não permite você oscilar. A gente sabe que a Série C é um campeonato difícil e essa oscilação nos custou uma derrota", analisou o técnico do Santa.

Ao buscar mudar a situação, Claudinei voltou com uma série de mudanças no time, o que chegou a surtir efeito, mas não o suficiente para evitar a derrota.

"A gente fez um segundo um tempo já mais de acordo com o que a gente vinha fazendo, um segundo tempo de mais é domínio territorial, cruzamentos, preenchimento de área, criamos algumas chances, não finalizamos tão bem, mas tivemos algumas ocasiões de gol, tivemos volume de jogo", citou Claudinei.

Caminhando para a quarta rodada, esse foi apenas o primeiro revés que o Santa sofreu na Terceirona. O treinador pediu um voto de confiança e o apoio para o próximo jogo, que acontece neste domingo (26), às 16h, na Arena de Pernambuco. O adversário será o Amazonas, equipe líder da competição e que venceu todas as suas partidas.

"É bom que aconteça agora uma atuação ruim do que no quadrângular afinal ou num jogo de acesso. Então, é pedir esse voto de confiança, que nos apoie no próximo jogo durante os 90 minutosm o que os torcedores já vêm fazendo até então, que a gente vai, com certeza, dar uma resposta positiva", projetou o técnico tricolor, Claudinei Oliveira.





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