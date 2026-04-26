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Série C Claudinei Oliveira explica mudanças e considera derrota do Santa Cruz "injusta" A Cobra Coral foi superada na Arena de Pernambuco pela Onça-Pintada que segue como líder da Série C

O Santa Cruz chegou ao segundo revés consecutivo na Série C após ser superado pelo Amazonas, neste domingo (26), na Arena de Pernambuco. Na entrevista coletiva, o técnico Claudinei Oliveira detalhou as mudanças promovidas na escalação inicial e considerou a derrota "injusta".

Em relação ao time que também perdeu para o Confiança, o comandante coral trocou o goleiro Gabriel Souza por Thiago Coelho.

No meio de campo, as mudanças foram as saídas de Pedro Favela e Renato para as entradas de Silva e Fabinho entre os onze titulares.

"A ideia foi ter um meio de campo mais reforçado. Iniciamos o jogo muito bem, com 30 segundos tivemos uma chance dentro da área. A gente botou esse meio de campo forte para ter bastante pressão na bola, que faltou no último jogo", iniciou o treinador.

"Eu acho que conseguimos ter essa pressão na bola em muitos momentos, levar uma vantagem física no meio de campo. Faltou terminar mais as jogadas. Poderíamos ter sido mais agudos. A ideia foi essa", completou Claudinei.

Ainda numa análise da partida, Claudinei avaliou que a Cobra Coral foi melhor que o Amazonas.

"Tivemos mais volume que o adversário na minha concepção. Praticamente chutaram uma bola a gol. A gente teve várias situações de cruzamento passando pela área, faltou um pezinho para colocar a bola para dentro. Para mim a derrota foi injusta".

O Santa Cruz terá uma sequência de jogos complicados na Série C. A Cobra Coral volta a campo neste sábado, 2 de maio, contra o Guarani. Depois, o Tricolor terá a Inter de Limeira, sendo as duas partidas fora de casa.

Apesar de entender a dificuldade com a sequência de jogos fora de casa, Claudinei considera que a equipe tem chance de voltar com resultados positivos.

"Eu já tinha falado que tínhamos uma tabela complicada. Nos seis primeiros jogos, foram apenas dois dentro de casa. Agora vamos ter que buscar quatro, seis pontos fora de casa. A gente tem time para vencer qualquer um dentro de casa ou fora de casa. É trabalhar durante a semana. É possível uma vitória, não só pela camisa mas pelos jogadores que chegaram".



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