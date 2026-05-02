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FUTEBOL Claudinei Oliveira lamenta derrota e erro em bola parada: "Não pode acontecer" Treinador vê evolução no segundo tempo, mas critica desatenção defensiva e falta de capricho nas finalizações após derrota para o Guarani na Série C

O Santa Cruz chegou à terceira derrota consecutiva, neste sábado (2), após mais uma atuação marcada por oscilações entre os dois tempos no jogo contra o Guarani.

Apesar de apresentar consistência defensiva em boa parte do jogo e crescer no segundo tempo, o Tricolor esbarrou nas próprias limitações ofensivas e em um erro decisivo de bola parada, que acabou determinando a derrota.

Segundo o treinador Claudinei Oliveira, o Santa teve dificuldades na etapa inicial, especialmente na construção das jogadas ofensivas, apesar de conseguir se comportar bem defensivamente.

“O primeiro tempo foi ruim em termos de construção. Marcamos bem, porém não conseguimos chegar tantas vezes. Foi um jogo equilibrado”, avaliou Oliveira.

Destacou, também, a postura mais agressiva da equipe coral na volta para o segundo tempo, e lamentou as oportunidades desperdiçadas, assim como o erro defensivo que gerou a derrota tricolor.

"Voltamos muito bem no segundo tempo, perdemos grande chance e, na minha concepção, fomos melhores. O adversário teve um lance de bola na trave, mas, foi isolado. Tivemos a chance mais clara de gol, com o Tiago. Acabamos sofrendo a derrota num lance de bola parada, que não pode acontecer e já foi corrigido, conversamos agora pouco. Afinal, nós tínhamos sete jogadores de bom jogo aéreo, tanto ofensivo como defensivo. Controlamos bem o jogo, mas, pagamos caro pelo nosso erro."

O treinador também fez questão de valorizar o desempenho coletivo, apesar do resultado negativo. Para ele, a equipe apresentou aspectos positivos que precisam ser mantidos para a sequência da competição.

“Tem coisas boas que fizemos no jogo de hoje, mas, o resultado foi terrível. Terrível pelo time inteiro que batalhou muito e se doou ao máximo. Enfrentamos um adversário de peso, assim como o Santa Cruz, e se tivéssemos caprichado um pouco mais no cruzamento, na última bola, poderíamos ter saído daqui com os três pontos", disse.

Com o resultado, o Santa Cruz ocupa a 13ª posição com apenas quatro pontos ganhos em cinco jogos disputados. O próximo compromisso será diante do Inter de Limeira, no estádio Limeirão, na próxima segunda (11), às 20h, em jogo válido pela sexta rodada da competição.

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