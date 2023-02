Claudinho e Malcom conseguem nacionalidade russa e podem atuar pela seleção local

A- A+

Os brasileiros Claudinho e Malcom tiveram seus processos para conseguir a cidadania russa aceitos e, com isso, já podem atuar pela seleção local, caso sejam convocados. O anúncio foi feito pelo Zenit, clube pelo qual os dois jogadores atuam, após aprovação assinada pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin.

"O presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, aprovou sua cidadania de acordo com o decreto relevante. Todos no Zenit parabenizam Malcom e Claudinho por se tornarem cidadãos da Rússia. Desejamos-lhes boa sorte e muitas mais vitórias com os azuis do céu azul-branco!", diz a nota do clube no site.

Malcom, de 25 anos, chegou à Rússia em 2019 após passagem apagada pelo Barcelona. Nesta temporada o atacante tem 15 gols marcados em 23 jogos disputados.

Claudinho tem 26 anos e está em sua segunda temporada no Zenit, depois de se ter sido adquirido junto ao Red Bull Bragantino. Ambos são peças importantes do Zenit, e têm, a partir de agora, grandes chances de serem convocados para a seleção da Rússia, comandada pelo técnico Valeriy Karpin, um ídolo do futebol local.



Veja também

ATP 250 de Doha Murray e Medvedev vão disputar a final do torneio de Doha