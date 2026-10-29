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Sport Claudinho prega "foco total" para Sport se classificar aos playoffs da Série B Leão volta a entrar em campo no sábado (31), diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto

Com três rodadas para o fim da temporada da Série B, o Sport segue vivo na briga por uma vaga nos playoffs de acesso para a elite do Brasileirão. O Leão está na 7ª colocação, com 54 pontos, apenas um atrás do CRB, que fecha o G-6.

Titular da equipe rubro-negra sob o comando de Mariano Soso, o lateral-direito Claudinho não esconde a dificuldade da missão que a equipe tem pela frente nesta fase decisiva da competição.

Para o defensor, a pressão desse momento de reta final pode ser, acima de tudo, um combustível para que o Sport consiga atingir o objetivo de voltar à elite.

"A gente sabe o tamanho do peso e da responsabilidade de vestir a camisa do Sport, especialmente em um momento como esse. O torcedor pode ter certeza de que o nosso grupo está 100% focado, vivendo cada jogo como se fosse o jogo da nossa vida e tenho certeza que faremos um grande trabalho nessas últimas três rodadas", pontuou o lateral.

Em meio ao momento decisivo, Claudinho ressaltou a importância da equipe manter a tranquilidade e a resiliência, uma vez que qualquer tropeço pode ser fatal para o clube pernambucano na briga pelo G-6. Além do Botafogo-SP, o Sport encara Operário-PR, fora, e recebe o Goiás, na Ilha do Retiro, na última rodada.

"Restam três jogos para buscarmos nossa classificação para o mata-mata e sabemos do nível de dificuldade. Temos dois jogos complicados fora de casa, mas vamos dar o nosso máximo. Nosso time está preparado e com foco total para vencer essas partidas e conseguir a vaga no playoff", enfatizou Claudinho.

O Sport volta a entrar em campo pela Série B neste sábado (31), às 16h, diante do Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, pela 36ª rodada. Ao contrário do time pernambucano, a Pantera não tem objetivos a serem disputados no campeonato.

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