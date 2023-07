Cláudio Caçapa, ex-Botafogo, vai comandar o belga Molenbeek, clube de John Textor

A- A+

O ex-técnico interino do Botafogo e ex-zagueiro Claudio Caçapa foi anunciado como novo treinador do RWD Molenbeek, clube da Bélgica recentemente promovido à primeira divisão do país. Ele substitui o belga Vincent Euvrard, que levou a equipe à elite.

Caçapa, de 47 anos e ex-técnico da Seleção Brasileira Sub-15, jogou no Atlético-MG (1997-2000), Lyon (2000-2007), Newcastle (2007-2009), Cruzeiro (2009-2010) e Evian (2010-2011).

Ele voltou ao Lyon em 2016 como auxiliar técnico de Bruno Genesio e mais tarde também foi auxiliar de Peter Bosz e Laurent Blanc na equipe francesa.

Caçapa foi nomeado treinador interino do Botafogo no dia 1º de julho, após a saída do técnico Luis Castro para o Al Nassr da Arábia Saudita. No período, o técnico disputou quatro partidas e conquistou quatro vitórias, o que fortaleceu o time na disputa do Campeonato Brasileiro, onde é líder, com 40 pontos.

Botafogo, Lyon e Molenbeek têm em comum o fato de pertencerem à Eagle Football Holdings do empresário americano John Textor.

