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FUTEBOL Clayson celebra bom momento vivido pelo Sport e destaca entrosamento do setor ofensivo O Leão é o atual líder da Série B e possui o segundo melhor ataque do torneio

O Sport vem de vitória fora de casa diante da Ponte Preta, no último sábado (9), em jogo válido pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O triunfo manteve a invencibildade e levou o Leão à primeira posição da competição. O atacante Clayson destacou o bom momento da equipe e celebrou o período de descanso que o time terá até o próximo compromisso.

"A equipe vem crescendo, vem evoluindo bastante e a gente sabe que é fruto do nosso trabalho no dia a dia, do que a gente vem plantando. Agora, uma semana cheia para a gente trabalhar, o professor Márcio vai colocar as ideias para que a gente possa também executar da melhor maneira. Que possamos novamente fazer um bom jogo agora diante do nosso torcedor, dentro de casa, manter essa invencibilidade e continuar nessa crescente muito boa.", destacou.

O Sport possui, neste momento, o segundo melhor ataque da Série B, com 11 gols. Clayson também enfatizou o bom desempenho ofensivo da equipe, principalmente pelos bons momentos vividos por seus companheiros de ataque, como Chrystian Barletta e Pedro Perotti.

"É claro que a gente sabe que o Barletta e o Perotti vivem um grande momento, isso é muito importante para a gente. Temos procurado ajudar da melhor maneira possível, para que todos possam se sentir importantes. Sabemos que o principal é o Sport, e com as vitórias vindo acho que todo mundo vai ficar feliz.", completou.

O próximo jogo do Rubro-negro será na Ilha do Retiro, contra o CRB, no próximo domingo (17), às 20h30, em duelo válido pela nona rodada da competição.

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