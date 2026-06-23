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Futebol Clayson celebra recuperação após lesão na coxa e é uma opção para o ataque do Sport: "Voltar focado" Atacante estava com uma lesão de grau 2 na coxa esquerda e desfalcou o Leão nos últimos três jogos

Após se recuperar de uma lesão de grau 2 na coxa esquerda, o atacante Clayson poderá voltar a usar a camisa do Sport. Questionado sobre a sua motivação com o retorno, o jogador rubro-negro quer voltar forte e estar disponível para enfrentar o Fortaleza em entrevista concedida nesta terça-feira (23).



“Agradecer primeiramente a Deus por essa recuperação, rapaziada do departamento médico ali que me ajudou bastante. Acho que agora é reintegrar o grupo, é voltar forte e focado”, disse.



Lesionado desde o clássico contra o Náutico no dia 30 de maio, o atleta passou três semanas no Departamento Médico e volta a ser uma opção para o técnico Márcio Goiano no próximo domingo (28).

“A gente começou a semana já focado no Fortaleza para que a gente possa fazer um bom jogo fora de casa e e voltar a vencer que é o objetivo do nosso grupo, do nosso elenco e se manter na parte de cima da tabela, que a gente sabe que é muito importante”, citou Clayson.

O Leão segue em preparação para o duelo contra os cearenses no domingo (28), às 18h30, no Castelão, pela 15ª rodada do Brasileirão Série B. Os pernambucanos ocupam o 3º lugar na tabela, com 25 pontos, enquanto os rivais estão na 7ª posição, com 22.

“A gente sabe que a gente vem plantando a nossa força, a gente tem conseguido fazer bons jogos fora de casa e espero que que isso se mantenha e a gente possa ir para lá muito focado”, completou o atacante.

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