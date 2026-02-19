A- A+

Apresentação Clayson explica acerto com o Sport e valoriza reencontro com ex-companheiros do Coritiba O meia-atacante de 30 anos já estreou com a camisa rubro-negra e está à disposição do técnico Roger Silva

Depois de já ter estreado com a camisa rubro-negra contra o Retrô, o meia-atacante Clayson foi apresentado oficialmente pelo Sport nesta quinta-feira (19), no Centro de Treinamento do clube.

Ex-jogador do Coritiba, o atleta de 30 anos teve uma negociação com o Leão que se estendeu durante a janela de transferências, mas ressaltou que tinha o Sport como prioridade.

"Desde o primeiro contato do Ítalo [Rodrigues] com meu empresário prontamente ficamos muito felizes e aceitamos de cara. Mas tínhamos contrato na outra equipe e seria uma negociação complicada apesar de eu não estar sendo utilizado no momento pelo clube. Acho que vale dizer da espera do Ítalo, do Roger e do clube em si pelo desfecho. Eu consegui vir, estou feliz e agora espero trabalhar bastante para poder ajudar a equipe", explicou Clayson.

Apesar do título e do acesso em 2025, o Coritiba e Clayson tiveram números ofensivos baixos. A equipe balançou as redes adversárias 39 vezes em 38 partidas, enquanto o meia-atacante não marcou durante a competição.

No Sport, Clayson reencontrou alguns companheiros de ataque da temporada passada como os atacantes Gustavo Coutinho e Yuri Castilho e o meia Carlos De Pena.

O novo reforço rubro-negro valorizou o entrosamento com os atletas e analisou o desempenho ofensivo em 2025.

"Acho que quanto mais tempo você passa com um companheiro, você particularmente começa a conhecer melhor e você entende a forma com que ele gosta de jogar. Esse entrosamento natural vai acontecendo mais fácil", iniciou.

"Fomos campeões sem um ataque, talvez, tão efetivo, mas isso se você for avaliar a forma com que o Mozart [treinador do Coxa] jogava e a equipe se portava, os atacantes faziam linha de cinco, linha de seis e então a equipe foi também a melhor defesa. Se a defesa foi a melhor, foi porque atacantes e meias também ajudavam", completou.

Além de ter ex-companheiros de Coritiba, Clayson tem relação com o técnico Roger Silva. Os dois atuaram juntos pela Ponte Preta em 2016 e agora vão encarar o desafio em funções distintas.

"Isso me fez confiar no trabalho e no projeto, porque a gente sabe que nesses projetos de sucesso, a gente precisa ter pessoas do bem e honestas. Isso fez com que eu tomasse a decisão mais rápida para estar próximo dele novamente".

O Sport volta a campo contra o Retrô neste sábado (21), às 16h30, na Ilha do Retiro. O confronto é válido pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano com o Leão em vantagem após vitória por 1 a 0 na ida.

