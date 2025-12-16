A- A+

Futsal Pernambucano Cléber André celebra ano com a seleção brasileira de futsal e destaca foco na Copa Cléber foi presença constante nas convocações da seleção neste ano e esteve presente na campanha do título da Copa das Nações

Convocado para a última agenda da seleção brasileira de futsal em 2025, o pernambucano Cléber André vive mais um momento especial com a camisa verde e amarela. No próximo fim de semana, o Brasil inicia oficialmente a preparação para a Copa do Mundo de Futsal de 2028, com dois amistosos internacionais contra a Holanda, marcados para sábado (20) e domingo (21), em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Presença constante nas convocações da seleção neste ano, o ala pernambucano de 28 anos fez parte da conquista da Copa das Nações, superando a Polônia na final. Cléber avaliou a temporada com a Amarelinha e projetou manter o foco para a Copa do Mundo.

“Foi uma temporada muito positiva com a seleção. Conquistar o meu primeiro título vestindo essa camisa foi uma sensação especial, que dá ainda mais confiança ao trabalho que vem sendo feito. Agora começa um novo ciclo, com foco total na Copa do Mundo, e sabemos que o nível de cobrança e entrega só aumenta. Temos dois grandes jogos contra a Holanda pela frente e vamos buscar fazer grandes atuações diante da nossa torcida”, afirmou.

Na campanha do título com a seleção, Cléber marcou um dos gols do Brasil na decisão. Depois disso, foi novamente convocado para amistosos contra a seleção japonesa, em Shizuoka, quando voltou a balançar as redes com a camisa verde e amarela.

Cléber é o principal destaque do Al-Qadasiyah, clube da Arábia Saudita ao qual chegou em 2024 como a contratação mais cara da história da modalidade. Antes disso, conquistou duas vezes a UEFA Champions League pelo Palma, da Espanha, e vestiu as camisas do Real Bétis (Espanha) e do Atlântico (Brasil), além de ter atuado no Trio de Ferro pernambucano ainda nas categorias de base.

