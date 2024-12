Cleveland Cavaliers atropela o campeão da NBA Cup

A- A+

Com grandes atuações de Donovan Mitchell, com 27 pontos, e Darius Garland, 16, o Cleveland Cavaliers derrotou o Milwaukee Bucks por 124 a 101, nesta sexta-feira, na primeira partida dos visitantes desde a conquista da NBA Cup. Foi a 15ª vitória dos Cavaliers em 16 partidas em casa nesta temporada da NBA.

O conjunto de Cleveland venceu os três confrontos contra o time de Milwalkee na temporada contra Milwaukee, desta vez, com 20 cestas da marca dos três pontos. Recuperado de uma lesão no tornozelo, Max Strus estreou na temporada com 19 minutos em quadra e nove pontos para os Cavs.

Do outro lado, Giannis Antetokounmpo marcou 33 pontos e pegou 14 rebotes para os Bucks, que sentiram a ausência de Damian Lillard, afastado por causa de uma distensão na panturrilha.

Na Flórida, o Oklahoma City Thunder venceu o Miami Heat por 104 a 97 e alcançou sua sétima vitória consecutiva na NBA. Jalen Williams, com 33 pontos, e Shai Gilgeous-Alexander, com 25, foram os destaques da equipe, que se recuperou da derrota para o Milwaukee Bucks na decisão da NBA Cup em Las Vegas - que não conta como jogo da temporada regular.

Tyler Herro fez 28 pontos e pegou 12 rebotes para a franquia Miami, enquanto Bam Adebayo contribuiu com 17 pontos e 10 rebotes. O time da casa perdeu Jimmy Butler, por lesão, ainda no primeiro quarto e Adebayo precisou sair, no terceiro, após levar uma cotovelada no olho do companheiro de equipe Jaime Jaquez Jr. Ele levou sete pontos, mas voltou à quadra.

Na Filadélfia, Joel Embiid fez 34 pontos e deu nove assistências para ajudar o Philadelphia 76ers a derrotar o Charlotte Hornets por 108 a 98. Embiid marcou 22 pontos nos três primeiros quartos para levar os 76ers à quarta vitória em cinco jogos. Tyrese Maxey marcou 23 pontos e Paul George ajudou o time com cinco pontos e 10 rebotes.

Vasilije Micic liderou os Hornets com 20 pontos, mas a equipe perdeu o quarto jogo seguido e acumula 12 derrotas em 13 jogos. Com a panturrilha esquerda machucada, LaMelo Ball ficou fora da partida.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers 108 x 98 Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers 124 x 101 Milwaukee Bucks

Miami Heat 97 x 104 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos deste sábado:

Sacramento Kings x Los Angeles Lakers

Orlando Magic x Miami Heat

Atlanta Hawks x Memphis Grizzlies

Brooklyn Nets x Utah Jazz

Chicago Bulls x Boston Celtics

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors

New Orleans Pelicans x New York Knicks

Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks x Washington Wizards

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

Phoenix Suns x Detroit Pistons

Veja também

MOTOGP MotoGP ganha uma etapa no Brasil, após um jejum de 22 anos sem corridas em solo brasileiro