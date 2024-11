Cleveland Cavaliers derrota Charlotte Hornets e alcança 15 vitórias consecutivas na NBA

A- A+

Darius Garland marcou 25 pontos, Ty Jerome igualou seu recorde de carreira com 24 e o Cleveland Cavaliers permaneceu invicto na temporada da NBA, ao vencer por 128 a 114 o Charlotte Hornets na noite deste domingo em seu ginásio. Evan Mobley teve 23 pontos e 11 rebotes e Jarrett Allen somou 21 e 15 rebotes para Cleveland.

O Cleveland Cavaliers é o quarto time a conquistar 15 vitórias iniciais, juntando-se ao Golden State Warriors (2016), Houston Rockets (1994) e Washington Capitols (1949). O recorde da liga pertence aos Warriors com 24 seguidas.

Embora quisessem manter sua sequência de vitórias, os Cavaliers sentiram que o descanso de Donovan Mitchell era mais importante. É uma longa temporada com jogos mais importantes pela frente, e o técnico Kenny Atkinson, que ainda não perdeu com Cleveland, disse que seguir o plano sem Mitchell era uma prioridade.

Os Cavaliers quase não perderam o ritmo com a ausência de Mitchell, que vinha de uma performance de 37 pontos, a melhor da temporada. Uma das muitas vantagens durante a sequência de vitórias é que está permitindo que Atkinson desenvolva ainda mais seu banco de reservas.

LaMelo Ball teve 31 pontos e 12 assistências, e Miles Bridges marcou 19 para os Hornets, que lutaram muito no segundo tempo, mas não conseguiram manter o ritmo no final.

Cleveland acertou 67% dos arremessos de quadra (26 de 39) no primeiro tempo. Jerome empatou seu melhor desempenho da carreira com oito assistências.

Charlotte visita o Brooklyn Nets nesta terça-feira em um jogo da NBA Cup, no mesmo dia em que os Cavaliers jogam contra os Celtics.

Cleveland lidera com folga a Conferência Leste com 100% de aproveitamento, enquanto Charlotte, com 5 vitórias e 8 derrotas, ocupa a nona colocação.

Em Oklahoma, P.J. Washington acumulou 27 pontos e 17 rebotes, o recorde da carreira, e o Dallas Mavericks, mesmo sem o astro armador Luka Doncic, venceu o Oklahoma City Thunder por 121 a 119.

Washington teve uma média de pouco mais de oito pontos e sete rebotes por jogo antes desta apresentação, mas se destacou na ausência de Doncic, que estava fora com o joelho direito machucado.

Kyrie Irving marcou 23 pontos e ajudou o Dallas a acertar 48% dos arremessar de quadra. Shai Gilgeous-Alexander marcou 36 pontos e Jalen Williams acrescentou 27 para o Thunder, que entrou na noite com um recorde de 11-2, o melhor da Conferência Oeste.

Depois de estar perdendo por 112 a 98 com pouco mais de seis minutos para o final, Oklahoma se recuperou e chegou a 121 a 118 Os Mavericks cometeram falta em Gilgeous-Alexander com 4,3 segundos restantes. Ele acertou o primeiro lance livre, mas errou de propósito o segundo. Após o rebote, Lu Dort teve a chance de dar a vitória para Oklahoma, mas, desequilibrado, errou uma cesta de 3 pontos no estouro do cronômetro.

Dallas aproveitou ao máximo sua vantagem de tamanho, superando o Thunder por 53 a 29 nos rebotes. Os visitantes acertaram 30 de 36 lances livres, enquanto o Thunder fez 19 de 25.

Com a derrota, Oklahoma ficou com 11 vitórias e três derrotas e caiu para a segunda colocação na Conferência Oeste. Já Dallas conquistou a sétima vitória em 14 jogos.

O Dallas Mavericks recebe o New Orleans nesta terça-feira, mesmo dia em que o Thunder visita San Antonio Spurs.

Confira os resultados da última noite:

Minnesota Timberwolves 120 x 117 Phoenix Suns

Indiana Pacers 119 x 110 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 128 x 114 Charlotte Hornets

Washington Wizards 104 x 124 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 105 x 90 Denver Nuggets

Portland Trail Blazers 114 x 110 Atlanta Hawks

New York Knicks 114 x 104 Brooklyn Nets

Chicago Bulls 107 143 x Houston Rockets

Oklahoma City Thunders 119 x 121 Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers 116 x 105 Utah Jazz

Acompanhe os jogos desta segunda (18):

Detroit Pistons x Chicago Bulls

Miami Heat x Philadelphia 76ers

New York Knicks x Washington Wizards

Toronto Raptors x Indiana Pacers

Milwaukee Bucks x Houston Rockets

Phoenix Suns x Orlando Magic

Sacramento Kings x Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers x Golden State Warriors

