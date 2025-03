A- A+

NBA Cleveland Cavaliers busca virada sobre Brooklyn Nets e emplaca 15ª vitória consecutiva na NBA Destaque da partida foi o All-Star Darius Garland. Cestinha do encontro, ele marcou 18 de seus 30 pontos no duelo justamente no último período

Líder isolado da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers teve de se superar na madrugada desta quarta-feira (12) para confirmar o triunfo de virada sobre o Brooklyn Nets por 109 a 104 na Rocket Arena. O resultado trouxe à tona uma expressiva marca: esta foi a 15ª vitória seguida da franquia nesta edição da NBA.



O destaque da partida foi o All-Star Darius Garland. Cestinha do encontro, ele marcou 18 de seus 30 pontos no duelo justamente no último período, impulsionando a sua equipe a se manter no topo da tabela.

Em uma rodada que apresentou com mais três partidas, o Indiana Pacers contou com a precisão de Tyrese Haliburton para obter uma vitória apertadíssima sobre o Milwaukee Bucks por 115 a 114 no Gainbridge Fieldhouse.

O atleta, que havia perdido os três últimos jogos por lesão, deixou a quadra com 14 pontos e dez assistências. De quebra, levou os Pacers ao quinto lugar na Conferência Leste, uma posição abaixo dos Bucks.



Confira os jogos da noite desta terça-feira (11):

Cleveland Cavaliers 109 x 104 Brooklyn Nets

Detroit Pistons 123 x 103 Washington Wizards

Indiana Pacers 115 x 114 Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans 127 x 120 Los Angeles Clippers



Acompanhe os resultados das partidas desta quarta (12)

Atlanta Hawks x Charlotte Hornets

Boston Celtics x Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers

Miami Heat x Los Angeles Clippers

Houston Rockets x Phoenix Suns

Memphis Grizzlies x Utah Jazz

San Antonio Spurs x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers x New York Knicks

