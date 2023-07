A- A+

Futebol Clima de revanche? Sport reencontra Ceará, na Ilha do Retiro, neste domingo (2), pela Série B 2023 No último encontro entre as equipes, os cearenses levaram a melhor, ficando com o título da Copa do Nordeste

Dos 19 clubes que o Sport tem pela frente na Série B do Campeonato Brasileiro 2023, nenhum deles traz um sentimento tão ímpar como o Ceará. Toda vitória vale os mesmos três pontos, mas o sabor especial de derrotar o alvinegro vai além da manutenção na parte alta da tabela. Ainda que em competição diferente, os rubro-negros podem dar o troco diante do adversário que, há quase dois meses, levou a melhor na final da Copa do Nordeste. Neste domingo (2), na Ilha do Retiro, o clima é de revanche para os leoninos.

Passado pesa

Sport e Ceará se enfrentaram três vezes em 2023. Todas pelo Nordestão. Foi o Vozão o primeiro clube que derrotou o Leão no ano, por 3x2, no Presidente Vargas, pela fase de grupos do torneio.

Depois, os clubes se encontraram na decisão regional. Os cearenses ganharam por 2x1 no jogo da ida, no Castelão, e perderam por 1x0 na volta, na Ilha do Retiro. O título da Copa do Nordeste foi decidido nas penalidades. O meia Luciano Juba e o atacante Gabriel Santos desperdiçaram as cobranças para o Sport e a taça ficou com o Ceará.

Os jogadores do Sport, contudo, preferem não citar o passado e se apegar ao presente. Quarto colocado, com 28 pontos, o Leão pode terminar no topo da tabela em caso de vitória e tropeço dos times que estão acima, casos de Vitória (3º, com 28), Novorizontino (2º, com 29) e Vila Nova (1º, com 30). O Ceará é o nono, com 21.

"Temos que esquecer o que ficou no passado e focar no acesso. É um jogo importante dentro da nossa casa e a responsabilidade aumenta, pois temos que buscar os três pontos. É um clássico, sabemos das dificuldades, mas temos que estar preparados para sair com a vitória", enfatizou o lateral-esquerdo Felipinho.

Retorno de titulares

Para o confronto, o Sport deve ter o retorno do meia Luciano Juba e do atacante Vagner Love, vetados do jogo anterior por conta de problemas musculares. O segundo, inclusive, é o atual artilheiro da Série B, com nove gols.

No lado do Ceará, um velho conhecido dos rubro-negros. Após demitir o técnico Eduardo Barroca, os alvinegros anunciaram a chegada de Guto Ferreira, campeão da Copa do Nordeste pelo Vozão em 2020. No Sport, Guto passou pelo clube em 2019, participando da campanha que culminou no acesso à Série A dos pernambucanos.



"Eles estarão energizados com o novo treinador, nova filosofia. Temos de estar preparados para tudo, sabendo marcar e jogar", afirmou o goleiro Renan.

Ficha técnica

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo, Fábio Matheus e Jorginho; Edinho, Luciano Juba e Vagner Love Técnico: Enderson Moreira.

Ceará

Bruno, Warley, Gabriel Lacerda, Tiago Pagnussat, David Ricardo; Willian Maranhão, Richardson, Chay, Jean Carlos; Erick e Vitor Gabriel. Técnico: Guto Ferreira

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 18h

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA-RJ). Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

Transmissão: TV Jornal, Premiere FC e SporTV

