A- A+

Campeonato Pernambucano Clima é de tranquilidade momentos antes do Clássico das Emoções Após decisão da Justiça liberando a torcida visitante nos clássicos estaduais, os alvirrubros vão chegando aos poucos no estádio coral

Faltando poucas horas para o clássico entre Santa Cruz e Náutico pelo Estadual, o clima é de tranquilidade nos arredores do estádio do Arruda, neste sábado (27).

Por enquanto, a fila para entrar no portão 10, da arquibancada do escudo, está tranquila. Nos últimos jogos do Tricolor no Arruda, a torcida reclamou do tumulto no local.

Após decisão da Justiça liberando a torcida visitante nos clássicos estaduais, os alvirrubros vão chegando aos poucos no estádio coral.

Veja também

Futebol Sorteio dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil acontecerá nesta terça, confira os potes