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Copa do Mundo Em clima leve, Brasil inicia preparação para enfrentar o Japão na segunda fase da Copa Após a folga de quinta-feira, a preparação para enfrentar o Japão começou com a maioria dos titulares fora do gramado

"Cadê o presente do Igor Thiago?". Neymar entrou no gramado do Columbia Park, centro de treinamento que serve de base para a seleção brasileira em Nova Jersey, nos Estados Unidos, brincando que o companheiro faz aniversário nesta sexta-feira, 26, e merecia ser lembrado. A cena retrata o bom ambiente que tomou conta da seleção após as vitórias sobre Haiti e Escócia e a confirmação do primeiro lugar do Grupo C.

Ainda durante o aquecimento, Neymar passou alguns minutos abraçado ao técnico Carlo Ancelotti, conversando ao pé do ouvido O camisa 10 estreou na Copa do Mundo na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na quarta-feira, 24, em Miami, atuando por cerca de 20 minutos.

Após a folga de quinta-feira, a preparação para enfrentar o Japão na segunda fase começou com a maioria dos titulares fora do gramado. Apenas três jogadores que iniciaram a partida em Miami foram a campo: Vinícius Júnior, Rayan e Douglas Santos. Os demais permaneceram na academia do centro de treinamento realizando trabalho físico.

O atacante Raphinha continua em tratamento da lesão muscular na coxa direita e não terá condições de enfrentar os japoneses na próxima segunda-feira, às 14h (de Brasília), em Houston.

A previsão mais otimista é que possa estar disponível para as oitavas de final, em 5 de julho, caso o Brasil avance. No entanto, o cenário mais provável é que esteja apto apenas para as quartas de final, marcada para 11 de julho, se a seleção continuar na competição.

Pela primeira vez desde que assumiu a seleção brasileira, em maio de 2025, Ancelotti tem a chance de repetir uma escalação. Até agora, utilizou 15 times diferentes. A boa atuação diante da Escócia deve manter Rayan na vaga de Raphinha, formando o ataque ao lado de Vinícius Júnior e Matheus Cunha.

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