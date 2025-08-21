Clima quente, campo irregular: desafios do Santa Cruz para derrotar o Altos

A- A+

Para derrotar o Altos e avançar para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz terá que superar barreiras que vão além da equipe piauiense. Duas em especial foram citadas pelo técnico coral, Marcelo Cabo, como pontos de atenção para o Tricolor não dar adeus ao sonho do acesso: temperatura e campo irregular.





O confronto da volta das oitavas de final, diante do Altos, no Lindolfo Monteiro, está marcado para começar às 18h. Isso não significa, porém, que o clima estará tão ameno. A temperatura máxima pode chegar aos 36ºC. Um desafio que o comandante já viveu na Série D.

“Dentro da própria competição, nós já nos deparamos com esse tipo de cenário. Nós tivemos um parecido contra o Souza. Fomos lá e vencemos (por 1x0), jogando bem. A mesma coisa com o Central também (vencendo por 2x1)”, relembrou.

“Isso de ter temperatura alta e jogar em um campo não adequado, como é o da Arena de Pernambuco, a gente já se deparou, mas teve boa performance e resultado. E é isso que a gente vai buscar no próximo jogo. Precisamos estar mais concentrados, ter um nível de competitividade alto, transpirar mais. O campo é um pouco mais estreito na sua dimensão, com um gramado não muito bom para a prática do futebol. A bola fica muito viva”, lamentou.

Sobre o Lindolfo Monteiro, o estádio pode ter a capacidade ampliada para a partida. No momento, o local tem liberação para apenas 2.500 torcedores, mas a tentativa da Secretaria de Esportes de Teresina (Semel) é de fazer correções emergenciais no local, reparando as luzes das saídas de emergências, nas placas de sinalização e nas barras anti pânico. Mudanças que, após vistoria do Corpo de Bombeiros, podem liberar o palco para 3.700 lugares disponíveis.

Diversos grupos de torcedores do Santa Cruz estão se organizando em caravanas em direção a Altos, cidade piauiense distante mais de mil quilômetros do Recife. Empenho que Cabo espera premiar com a vitória.

“O nosso esforço tem que ser maior do que o esforço do nosso torcedor. O que a gente tem que entregar em campo tem que ser maior para retribuir isso. Peço a Deus que nos capacite e que a gente deixe além do nosso limite dentro do campo para presentear o nosso torcedor com essa classificação”, pontuou.



Após o 1x1 no duelo de ida, na Arena, o Santa Cruz precisa vencer para avançar diretamente. Em caso de empate, a decisão vai para as penalidades.

