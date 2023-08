A- A+

Futebol Internacional Climão no vestiário: Salah e Sergio Ramos em meio a rumores de transferências para o Al-Ittihad O atacante do Liverpool ainda está vinculado a uma mega transferência para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, faltando menos de uma semana para o fim da janela de transferências

Embora Salah seja o centro do interesse por parte do Al-Ittihad, ele não é o único nome famoso envolvido nos rumores. O icônico zagueiro espanhol, Sergio Ramos, é a mais recente adição à lista de atletas que poderiam se mudar para a Saudi Pro League. Após seu contrato com o Paris Saint-Germain chegar ao fim, Ramos ainda não anunciou sua próxima jogada.

De acordo com o jornal Marca, fontes indicam que o ex-jogador do Real Madrid está ponderando suas opções antes de tomar uma decisão definitiva sobre seu futuro. Pessoas próximas ao defensor afirmam que Ramos parece inclinado a considerar uma transferência para o Galatasaray. Porém, se essa opção falhar, ele estaria aberto a uma possível mudança para o Al-Ittihad.

Os dirigentes do Al-Ittihad, incluindo o treinador Nuno Espírito Santo, estão cientes da postura de Ramos em relação a uma potencial transferência. Eles aguardam os desdobramentos das negociações entre Ramos e o gigante turco.

Caso ambos - Ramos e Salah - optem por ingressar no Al-Ittihad, isso poderia trazer uma dinâmica peculiar ao vestiário do clube saudita. Vale lembrar que os dois jogadores não compartilham a melhor das relações, uma vez que a rivalidade teve origem na final da Liga dos Campeões de 2018, entre Liverpool e Real Madrid. Na ocasião, Salah foi forçado a deixar o campo mais cedo devido a uma lesão no ombro após um choque com Ramos.

Vídeos do incidente mostraram Ramos aparentemente segurando o braço de Salah de maneira deliberada enquanto caíam, resultando na queda desajeitada do egípcio, que saiu chorando de campo.

O futuro de Salah e Ramos ainda é incerto, mas o destino parece reservar a possibilidade de um reencontro que poderia dar um novo significado à rivalidade entre eles.

