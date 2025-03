A- A+

Inclusão Clínica Mundos e Royal Tênis Clube promovem ação gratuita para crianças e adolescentes com TEA Iniciativa acontece no dia 29 de março, na sede do clube esportivo, no Poço da Panela, Zona Sul do Recife

Antecipando as celebrações do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, comemorado no dia 2 de abril, a Clínica Mundos, especializada em atendimento terapêutico para neurodivergentes, promove uma série de atividades inclusivas para os pequenos e suas famílias.

A agenda começa no dia 29 de março, com a realização da tarde esportiva gratuita em três quadras do Royal Tênis Clube, no bairro do Poço da Panela, Zona Norte do Recife. Na ocasião, crianças e adolescentes com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) vão poder experimentar tênis e beach tennis.

A ação acontece das 13h30 às 17h30. Haverá aulas das modalidades a cada 30 minutos para grupos de quatro alunos e, ao final, os participantes ainda poderão participar de um jogo.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelos links da bio dos perfis do Instagram da Clínica Mundos e do Royal Tênis Clube. Ao todo, estão sendo ofertadas 80 vagas.

“O esporte é uma ferramenta poderosa para promover a inclusão, melhorar habilidades motoras e sociais, além de fortalecer a autoestima e a confiança dessas crianças. Nessa parceria, nossa equipe terapêutica está capacitando os professores do Royal, para que possam melhor acolher os autistas”, disse a diretora técnica da Clínica Mundos, a psicóloga Paula Chaves.

O professor Isaías Barbosa está animado com a experiência e promete que essa deve ser a primeira de muitas iniciativas voltadas para pessoas com TEA.

“A dinâmica do jogo exige movimentos coordenados, melhorando o tempo de reação e a percepção espacial. Para eles, essa estrutura regrada e previsível pode ser bastante benéfica, pois ajuda na organização mental e no desenvolvimento de habilidades sociais por meio da interação com colegas e treinadores”, explica.

O TEA e a dinâmica do tênis

O tênis é um esporte que combina agilidade, concentração e estratégia. A modalidade pode ser praticada em partidas individuais ou em duplas, onde os jogadores alternam rebatidas da bola sobre a rede, dentro dos limites da quadra.

O objetivo é somar pontos ao dificultar a devolução do adversário, seja por meio da velocidade, efeito ou colocação estratégica da bola.

A prática esportiva é essencial para o desenvolvimento motor, cognitivo e social de crianças com TEA e o tênis tem se mostrado uma boa opção. O esporte ajuda a melhorar a coordenação motora, o equilíbrio e a concentração, além de favorecer a interação social de forma estruturada e previsível, características importantes para os neurodivergentes.

“Outro ponto positivo é que o tênis pode ser adaptado conforme as necessidades de cada indivíduo, permitindo um ambiente menos sensorialmente sobrecarregado e mais ajustado ao ritmo do praticante. Além disso, a prática do esporte auxilia na regulação emocional, proporcionando um canal positivo para a expressão de sentimentos e para o controle da ansiedade”, acrescentou o professor Isaías.

Quem ficou animado, não esquece: as inscrições para o evento Dia da Inclusão são gratuitas e já começaram. São 80 vagas. Corre!

Serviço Dia da Inclusão em quadra

Quando: 29 de março (sábado), das 13h30 às 17h30

Onde: Royal Tênis Clube - Rua dos Arcos, 116, Poço da Panela

Quanto: Inscrições grátis pelos links nas bios dos perfis @clinica.mundos e @royaltenisrecife



