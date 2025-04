Clippers e Pistons vencem fora de casa e empatam séries nos playoffs da NBA

A- A+

O Los Angeles Clippers e o Detroit Pistons venceram fora de casa, na noite desta segunda-feira (21), e empataram suas séries nos playoffs da NBA. Tenso, o jogo disputado em Denver foi marcado por desentendimentos e empurrões dentro de quadra, protagonizados por Norman Powell e Jamal Murray.



A partida foi vencida pelos Clippers por 105 a 102, com destaque para o cestinha Kawhi Leonard, autor de 39 pontos. Ivica Zubac também foi decisivo, com um "double-double" de 16 pontos e 12 rebotes. A dupla suplantou Nikola Jokic e o seu "triple-double" de 26 pontos, 12 rebotes e 10 assistências.

Acertou a cesta pra selar a vitória.



Parou o Nikola Jokic no último arremesso do jogo.



Kawhi Leonard.



pic.twitter.com/c9eTIIvctl — NBA da bad (@NBAdabad) April 22, 2025

O JAMAL MURRAY LEVANTOU O NORMAN POWELL



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK



pic.twitter.com/gFTtLdYZTA — NBA da bad (@NBAdabad) April 22, 2025





O outro jogo da noite marcou a primeira vitória dos Pistons em playoffs em 17 anos. Os visitantes venceram o New York Knicks por 100 a 94, também igualando a série por 1 a 1. O último triunfo da equipe de Detroit no mata-mata da NBA aconteceu em 2008, sobre o Boston Celtics no jogo 4 das finais da Conferência Leste.



O destaque da partida foi Cade Cunningham, autor de um "double-double" de 33 pontos e 12 rebotes, além de três assistências. Dennis Schroder saiu do banco de reservas para anotar 20 pontos. Do outro lado da quadra, Jalen Brunson liderou o time de Nova York com seus 37 pontos.

CADE PARKER CUNNINGHAM pic.twitter.com/Xw1Y4R2kqq — Detroit Pistons (@DetroitPistons) April 22, 2025

