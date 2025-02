A- A+

FUTEBOL Clube espanhol acusa estrela do Barcelona de tocar partes íntimas de rival; jogadora se defende Espanyol diz ter colocado equipe jurídica à disposição de Daniela Caracas; já Mapi León nega ter tido contato com regiões privadas do corpo da adversária

Uma das principais jogadoras do Barcelona, Mapi León foi acusada por um clube espanhol de tocar as partes íntimas da adversária Daniela Caracas durante o embate entre os dois times, no domingo. Em nota publicada nas redes sociais, o Espanyol disse que a zagueira "violou a intimidade" da rival numa conduta que "não deve ser esquecida". Em resposta, a atleta negou o contato ou mesmo a intenção de tocar Daniela Caracas no lance.

O vídeo da interação entre as jogadoras viralizou nas redes sociais. Por volta dos 15 minutos do clássico catalão, Mapi León e Daniela Caracas se aproximam, e a atleta do Barcelona leva a mão na direção do corpo da adversária, que segue olhando para frente. Na sequência, Mapi León diz algo para Daniela, e, quando a bola rola, elas trocam empurrões e disputam espaço.

Na nota, o Espanyol disse que Daniela Caracas não reagiu naquele momento, mas depois se deu conta da "gravidade" do gesto.





"Embora Caracas não tenha conseguido reagir a tempo devido ao impacto da situação, mais tarde, após assimilar o ocorrido, ela percebeu a gravidade do gesto, mas optou por não reagir com raiva para evitar uma sanção disciplinar que prejudicaria a equipe. Além do ocorrido em campo, houve uma reação lamentável nas redes sociais, onde nossa jogadora foi alvo de insultos de centenas de perfis", afirmou o clube, que disse ter colocado sua equipe jurídica à disposição de Daniela.

O Barcelona venceu a partida por 2 a 0 e segue líder da Liga F da Espanha. Estrela também da seleção espanhola, Mapi León compartilhou uma declaração pelas redes sociais do Barcelona na qual nega ter violado a intimidade da rival.

"Em nenhum momento eu, nem foi minha intenção (de), infringir a intimidade da minha colega profissional Daniela Caracas. Como mostram as imagens, fazia parte de uma ação de jogo em que ela deliberadamente me toca e eu toco sua perna dizendo em reação ao choque: ‘O que há com você?’ Insisto, era apenas parte do jogo que não justifica a importância que lhe foi dada", alegou.

Na nota, Mapi León disse que nunca pensaria em tocar as partes íntimas de uma colega, criticou os ataques recebidos online pela rival e prometeu tomar medidas contra quem tentar "explorar esse incidente estritamente futebolístico para me causar danos e continuar espalhando acusações infundadas".

