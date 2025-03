Clube FPS Sports anuncia 2º Open de Beach Tennis

A- A+

O Clube FPS Sports está com inscrições abertas para o segundo Open de Beach Tennis. A competição, que já entrou no calendário anual da modalidade, será realizada nos dias 5 e 6 de abril, no próprio Clube FPS Sports, na Imbiribeira. O valor da inscrição é de R$ 95 para a primeira categoria e R$ 50 para a segunda categoria. Os interessados devem confirmar presença até o dia 3 de abril, através da plataforma LetzPlay.

Realizado em uma estrutura bastante elogiada por atletas das mais diversas modalidades do Estado, o segundo Open de Beach Tennis contará com uma série de atrações e benefícios para os participantes.

Entre eles está um DJ, para animar o evento, brindes exclusivos, estacionamento privativo e gratuito para os inscritos, sorteios especiais e Whey Protein Itambé para todos os competidores. Os primeiros e segundos colocados de cada categoria receberão troféus e medalhas.

Veja também