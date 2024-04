Clube inglês apela a Tribunal e pede R$ 660 milhões por jogador que morreu em queda de avião

A- A+

O Cardiff, da Inglaterra, apresentou nesta segunda-feira (22) uma queixa junto a um tribunal francês alegando perdas de mais de 120 milhões de euros (cerca de R$ 660 milhões) na disputa que trava na Justiça com o Nantes, da França, sobre a morte de Emiliano Sala em um acidente de avião há cinco anos. O valor foi estimado pelos inglese após “uma análise aprofundada” por um especialista jurídico, disse à AFP a advogada dos galeses, Celine Jones.

Nesta segunda-feira, esta análise foi apresentada ao Tribunal Comercial de Nantes, no oeste da França, que deu ao clube francês até 23 de setembro para responder às conclusões do Cardiff, disse Jones.

“Vamos aproveitar o tempo para estudar esses novos documentos volumosos e esses números”, disseram à AFP os advogados que representam o Nantes, Jerome Marsaudon e Louis-Marie Absil, evocando as “hipóteses quase fantasmagóricas” e o raciocínio “muito rebuscado”.

Sala, um atacante argentino de 28 anos, morreu quando o avião que o levava à capital galesa caiu no Canal da Mancha, em 21 de janeiro de 2019, dois dias depois de ele ter assinado pelo então time da Premier League.

Para os advogados do FC Nantes, os pedidos do Cardiff são irrelevantes, uma vez que a FIFA e o Tribunal Arbitral do Desporto (CAS) já decidiram que a transferência tinha sido finalizada no momento da morte de Sala. Mas o Cardiff acredita que o FC Nantes foi, através do seu agente Willie McKay, o patrocinador do voo privado que o jogador de futebol realizou.

Mesmo que a transferência tenha sido efetivada no momento do acidente, como decidiu o CAS, "foi de fato a organização deste voo que causou os danos", acrescentou o advogado do clube galês.

Uma estimativa anterior colocava estes danos em 100 milhões de euros, resultantes nomeadamente das perdas financeiras e reputacionais representadas pelo rebaixamento do Cardiff da Premier League em 2019.

"Se Sala pudesse jogar, ele inevitavelmente teria marcado gols entre janeiro e junho de 2019 e o Cardiff teria permanecido na Premier League. Seria irrealista pensar que ele não teria marcado nenhum gol", disse Jones em audiência em junho de 2023.

No ano passado, a FIFA ordenou que o Cardiff pagasse ao Nantes o saldo dos honorários de Sala na altura, pouco mais de 11 milhões de euros, correspondente às duas últimas parcelas dos 17 milhões de euros acordados entre os dois clubes.

