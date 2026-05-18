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Futebol Clube no Recife oferece encontros de troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo FPS Sports, na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, passa a sediar encontros regulares para os colecionadores

O fenômeno do álbum da Copa do Mundo 2026 já vem movimentando crianças, jovens e adultos de todo estado, com a troca de figurinhas.

Um ponto de encontro disponível é o Clube FPS Sports, na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, que passa a sediar encontros regulares para os colecionadores fanáticos.

Os Encontrões serão realizados às terças e quintas-feiras, das 17h às 20h, reunindo colecionadores interessados em completar o álbum oficial do torneio.

Além dos horários programados, a troca de figurinhas poderá acontecer livremente ao longo do dia, permitindo que frequentadores do clube utilizem intervalos entre atividades esportivas e compromissos para participar do momento.

Os encontrões são abertos a pessoas de todas as idades e buscam estimular a convivência entre colecionadores em um ambiente voltado à integração familiar.

A proposta resgata uma tradição que costuma ganhar força em anos de Copa do Mundo, quando o álbum oficial se transforma em ponto de encontro entre torcedores e admiradores do futebol.

“A troca de figurinhas sempre cria um ambiente de interação entre gerações. Crianças, pais e avós compartilham o mesmo objetivo de completar o álbum e acabam transformando isso em um momento de convivência”, afirma David Pires, diretor geral do Clube FPS Sports.

Mais informações podem ser obtidas na secretaria do Clube FPS Sports, por meio do WhatsApp (81) 99115-8106.



Serviço

Encontrão de troca de figurinhas no Clube FPS Sports

Endereço: Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 4989 - Imbiribeira, Recife/PE

Quando: Terças e quintas-feiras, das 17h às 20h

Contato: WhatsApp (81) 99115-8106

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